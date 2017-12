León pagará a los policías locales los servicios extraordinarios realizados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿¿Pagarles??. ¿¿El qué??. ¡¡¡Pero si no hacen su trabajo!!!. ¿¿Alguien vio un solo policía en los brutales atascos de tráfico de ayer día 22 por culpa de la cabalgata??. Yo no. Y me pasé desde las siete y media hasta las ocho y cuarto para subir desde Santa Ana hasta San Francisco. ¡¡Tres cuartos de hora para una sola calle!!. Y ni un solo policía. Y un atasco de mas de media hora en la calle Independencia y otro en la avenida de la Facultad. Y ni un solo policía!!!. ¿¿Y esta gente quiere cobrar extras??. Vamos hombre!!!