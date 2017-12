León pasará el servicio de la basura a una empresa pública

álvaro caballero | león

La paz social para frenar la huelga de la recogida de basura y limpieza viaria descansa en el paso de los trabajadores del servicio a la disciplina del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv). No habrá paros, como estaban convocados desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero, si los responsables del Ayuntamiento y los representantes de los empleados firman el acuerdo el lunes sobre las condiciones de este traspaso laboral en el que ganan el mantenimiento de su función como órgano diferenciado. Ahí, no tendrán que quedar sujetos a la espera del proceso de consolidación de empleo público, dependiente del Gobierno, para asentar sus plazas en un concurso oposición, en el que la puntuación de la experiencia en el desempeño del puesto sea significativa. Sin más, los 187 operarios que hay en nómina, al margen de los cuales quedan los 26 del programa social financiado por la Junta, se asentarán como indefinidos. Ya lo son de por sí desde la municipalización en el año 2013, pero ahora no sumarán la coletilla de ‘no fijos’, a la vez que mantienen el mismo marco laboral aprobado en la subrogación en 2013.

La definición de los términos hace que hasta el lunes no se pueda dar por cerrado el acuerdo e, incluso, esté prevista la negociación preceptiva de los servicios mínimos de la huelga, como apunta el portavoz, Antonio Nicolás. Pero, salvo cambio radical, el encuentro servirá para que se firme el entendimiento, que ahora pende de poco más que el establecimiento de un plazo determinado para llevarse a efecto. Los representantes sindicales reclaman que se apruebe en Pleno antes del 1 de marzo, justo antes de Semana Santa, lo que ante la falta de resultados les permitiría una nueva convocatoria de huelga con repercusión; mientras que la Concejalía de Personal y Régimen Interior, dirigida por Agustín Rajoy, se defiende que es necesario más tiempo para la tramitación administrativa con garantías del acuerdo.

La primera será el informe encargado ya a Secretaría General e Intervención para que den fe de la legalidad del proceso, que haría que pasaran de la plantilla general a la empresa pública, en la que ahora apenas hay 10 trabajadores. Sin estos permisos, no habría posibilidad alguna y tendrían que quedarse a la espera del proceso de consolidación, como defiende algunos sindicatos, caso de Asial.

Al margen de este punto, los sindicatos representados reclaman que la decena de trabajadores con contratos relevo tengan preferencia en la bolsa de trabajo, una vez que termine su compromiso por la jubilación del titular. Además, se solicita que se negocie un nuevo convenio y que, hasta que se cubran las 10 plazas convocadas, se cubran de manera temporal.