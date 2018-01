León pondrá dos urinarios públicos: uno en La Condesa y otro en el área monumental

Que poca inteligencia y falta de imaginación les queda a nuestros dirigentes. Hace algunos años en todas las ciudades había urinarios por las calles y en todas han desaparecido y, como León no tienen otras cosas más urgentes que hacer se va a gastar un dinero en promover uno lugares que van a ser como fueron los que han tenido que quitar, por el mal estado y la insalubridad que de ellos salía. Hay cientos de lugares en Leon “que si eres persona” no tienen ningún problemas para hacer una necesidad, sin que el ayuntamiento te tenga que abrir la bragueta, pero claro, nuestros dirigentes como no tienen en que pensar por el bienestar de sus vecinos, se entretienen en estos proyectos, que aparte de ser muy costosos para su mantenimientos, son innecesarios para nuestra ciudad, pero bueno tienen que justificar el dinero que nos cuesta su presencia en el ayuntamiento LAMENTABLE León se merece otros concejales más inteligentes y con mayores miras de futuro y no para volver al pasado