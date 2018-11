León y Ponferrada alzan su voz en contra de la violencia de género

Mujeres y hombres de León y Ponferrada han salido a las calles a mostrar su rechazo a la violencia de género.

Alrededor de 2.000 personas se han movilizado esta mañana en la concentración de protesta contra la violencia de género que cada 25 de noviembre se conmemora en toda España. Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE Castilla y León ha dicho que sueña "con un día en el que no haya que celebrar estas manifestaciones porque la violencia de género haya desaparecido". José Antonio Diez, portavoz del grupo municipal del PSOE conminó a toda la sociedad a hacer gestos "no solamente hoy, porque sea 25 de noviembre, sino todos y cada uno de los días del año". Por su parte Andrea Fernández, secretaria local de igualdad del PSOE, agradeció las últimas inversiones que ha dedicado el Estado a esta cuestión: "No arreglan el problema, pero permiten afrontarlo de una forma más optimista".

Representantes de todas las organizaciones sociales están presentes en la manifestación, que concluirá en la plaza de San Marcelo con la lectura de un manifiesto.

Más de medio millar de personas han salido a la calle en Ponferrada para decir no a la violencia machista. Encabezadas por una pancarta de la plataforma berciana contra las violencias machistas, que portaban varias representantes de colectivos feministas, los manifestantes partieron de la plaza de Lazúrtegui a mediodía para recorrer el centro de la capital del Bierzo hasta el Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto. Entre los asistentes, se pudo ver a varios políticos, como el candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón; el portavoz de USE, Samuel Folgueral; o Tarsicio Carballo (PRB), además del presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel; todos ellos entre el público.

Durante la marcha se corearon consignas como 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', 'El machismo, eso es terrorismo' o 'El feminismo es la solución'.