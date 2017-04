León prohibirá la instalación de circos con animales salvajes en espacios municipales

Álvaro Caballero | león

Sin salirse de sus competencias, el Ayuntamiento de León regulará la prohibición de circos con animales salvajes en espacios de titularidad municipal. El consistorio aprobará, dentro de la renovación de la ordenanza de animales que prevé sacar adelante este año, un artículo en el que se recoja la negativa del permiso para la instalación de este tipo de espectáculos, siempre y cuando la solicitud implique la cesión de una propiedad de la administración. Más allá, en aquellos casos en los que los promotores opten por un recinto privado, no cabe llegar, como se expone en el informe técnico que recuerda que «cualquier regulación que se haga no deberá contradecir la norma general aprobada a nivel autonómico y estatal».

La iniciativa se asienta en una moción promovida por León en Común y negociada con el resto de los grupos políticos municipales del consistorio. Después de casi un año de reformulaciones, el texto que se quiere probar como muy tarde en mayo recoge que el Ayuntamiento de León realizará «las modificaciones necesarias en la ordenanza municipal o en el pliego técnico correspondiente, en relación a la presencia de animales salvajes en los circos y de los carruseles de ponis en las ferias en espacio públicos». «Este consistorio es contrario a la exhibición de animales salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de estos», se cita en el documento.

Para adelantarse incluso a la modificación de la ordenanza municipal de animales, la Concejalía de Comercio, Consumo y Fiestas, dirigida por Pedro Llamas, ya ha plasmado en los pliegos de concesión de la gestión del recinto ferial los principios de su decisión. La documentación del concurso, que determinará quién empieza a organizar la feria de San Juan y San Pedro a partir de este año, refleja la «prohibición expresa de instalar cualquier atracción o puesto que utilice como espectáculo animales salvajes vivos, a excepción de las exposiciones de cetrería».

La restricción recogida en los pliegos, que enmarca también a «los carruseles de animales vivos y la venta y sorteo de los mismos», reseña que «únicamente se permiten atracciones o puestos que utilicen animales de compañía y/o de producción, si se puede garantizar que las instalaciones que acompañan son suficientes para asegurar el bienestar y protección animal, su salud y la seguridad de las personas», tanto «trabajadores como usuarios».

El dictamen técnico, que respalda tanto la moción presentada por la concejala Victoria Rodríguez como los pliegos del concurso de gestión del ferial, insiste en que «la administración local es quien decide qué tipo de actividades desea que se instalen y ejerzan en la feria, mercado o actividad que se pretende organizar». El razonamiento, expuesto por el veterinario municipal Miguel Manuel Rodríguez Silvano, abunda en que «esta decisión puede ser motivada simplemente por el interés general, no siendo necesario justificar incumplimientos de normativas o de bienestar animal, cuando este hecho no se puede saber hasta que no se realizan las inspecciones y comprobaciones oportunas».