León recibe el Palacio de Exposiciones 14 años después de ser ideado

Hay que completar las obras del palacio de congresos y no dejarlas a medias como se hizo con las de integración de RENFE y FEVE. Las obras a medias no son explotables y por tanto no son rentables. Acabar las obras e iniciar campañas para su explotación son asuntos urgentes en León para reducir el paro, le emigración y la miseria social que padecemos.