León renueva 4 de sus 31 buses de transporte urbano

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

CHAPUZA A LA VISTA y otro pelotazo...Como usuario habitual he de decir que si existe duplicidad de líneas y una confusión entre los usuarios del transporte de la ciudad que evidentemente permite el Ayuntamiento. Mas que Posiblemente a sabiendas por parte de Alsa.Vean ustedes el colapso que generan los buses azules en Sto Domingo.No hay más tonto que el que no quiere ver.Y mientras, los ciudadanos a pagar .