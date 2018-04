León revisa la basura para multar a los bares del Húmedo que la dejan en la calle

álvaro caballero | león

Los contenedores están justo debajo. En algunos casos se necesita apartar las bolsas para poder encontrar la boca de la recogida neumática. Sobre todo sucede en las resacas del fin de semana o las fiestas, como en la pasada Semana Santa. La postal da imagen de una insalubridad ya insostenible, como advierten los vecinos, que han obligado a que el Ayuntamiento de León endurezca el control sobre el vertido de residuos en la vía pública. No habrá más flexibilidad, advierten desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, que mañana se reunirá con los responsables d e la asociación de hosteleros del Húmedo para avisarles de que ya han comenzado a revisar en la basura para encontrar pruebas que acrediten cuáles son los establecimientos que no cumplen con la obligación de depositarla dentro de los recipientes. Quien no lo haga, se expondrá a multas que van de los 50 a los 750 euros y, en caso de reincidencia, los infractores tendrán que hacer frente a sanciones que alcanzan los 3.000 euros.

Las primeras pruebas se pondrán sobre la mesa en la reunión de mañana. Los encargados de la recogida de la basura ya empezaron a abrir las bolsas que encontraron fuera de los contenedores en Semana Santa. Ahí se encontraron servilletas con los nombres de los establecimientos responsables y tickets de cobro que acreditan la procedencia de los residuos depositados de manera irregular en la vía pública. En esta ocasión, no habrá multa, sino sólo advertencia a los responsables de la asociación para que lo trasladen a los infractores y al resto, pero a partir de este momento se endurecerá el control. No sólo se vigilará con este método de rebuscar en los residuos, sino que se incrementará la presencia de los inspectores en los días más señalados.

La reunión pretende acabar con la falta de cuidado de algunos hosteleros sobre todo, aunque también vecinos. La ordenanza de limpieza recoge en su artículo 19 que «los usuarios depositarán los residuos orgánicos y otros restos en bolsas cerradas» que, en el caso de la recogida neumática, tendrán que adecuarse «al tamaño de la boca del buzón», a la vez que recalca que «se prohíbe expresamente el abandono de residuos junto a los buzones de vertido» y los contenedores.

La exigencia de cumplir con estas normas se extiende también a la manera en la que se sacan los residuos a los contenedores y buzones de recogida neumática. Los responsables de limpieza insistirán a los representantes de los hosteleros que no se pueden arrastrar las bolsas por la calle, como sucede en algunos casos, sino que deben garantizar que el traslado no deja rastros de suciedad en el pavimento por los líquidos que se desprenden.

El aumento de la problemática se ha dado sobre todo después de que el Ayuntamiento de León optara por quitar los contenedores en superficie que había delante del consistorio viejo de la Plaza Mayor, en la esquina de la calle Ancha con Luna y en Mariano Domínguez Berrueta. En estos puntos se han colocado carteles en los que se recuerda que está prohibido depositar la basura allí y se informa de cómo debe hacerse y los lugares alternativos. Si las bocas de los buzones de la recogida están llenas, los usuarios tienen como opciones los de la plaza del Conde Luna y Caño Badillo, justo al lado de la puerta del aparcamiento subterráneo.

Los hosteleros se muestran «dispuestos» a mejorar para que la imagen del casco histórico «sea la mejor», como apunta el presidente del colectivo del Húmedo, Ramón Benavides. El portavoz de los profesionales apunta que «hay veces que los buzones no tienen el diámetro suficiente para las bolsas industriales» y cita que «se han sacado los contenedores de vidrio del casco histórico», lo que complica su depósito, pero insiste en su actitud constructiva para «avanzar» en lo que marque el Ayuntamiento de la capital leonesa.