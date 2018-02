León rinde homenaje a «un paisano» y lleva su nombre a la historia

miguel ángel zamora | león

Por una vez, se le escapó una lágrima en público. Fue ya en la última frase. Había lucido un semblante serio y cariñoso por igual. Venía de casi diez minutos de discurso tan entrañable como cercano. Pero a Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, le pudo el José Luis, amigo de Toño. Y en la antesala del descubrimiento de la placa que desde ayer da nombre de ‘Glorieta del Ministro José Antonio Alonso’ a la que toda la vida fue la rotonda del Crucero, afloraron los sentimientos de tantas batallas juntos. «Que José Antonio sea recordado con una lágrima de emoción y orgullo».

«Creo poder agradecer todo esto en nombre de muchas personas cercanas a Toño Alonso. Lo hago a León, a su Ayuntamiento y a su alcalde, por elegir esta plaza leonesa y ferroviaria que colma la justicia. No hay ciudad que no honre a sus ilustres, ni vecindad que no ensalce a quienes tuvieron una trayectoria tan encomiable como la suya», dijo Zapatero en el inicio de su discurso, flanqueado por Antonio Silván, alcalde de León, José Bono (exministro de Interior y Defensa), Gabriela Bravo (exportavoz del Consejo General del Poder Judicial) y Antonio Camacho (exministro de Justicia).

«Esta ciudad hoy se hace un poco mejor porque venimos a un acuerdo unánime y con una idea compartida y porque seremos mejores si reconocemos las virtudes de los demás». Vestido en gris marengo de traje y corbata, el expresidente Zapatero recordó «muchas horas de mi vida, desvelos y trabajo». Fueron buenos años los que pasó junto a «un hombre austero, coherente, que nunca olvidó sus orígenes humildes de un barrio de trabajadores. Lo llevaba a gala, pero a diferencia de otros muchos, vivió como pensaba».

«No era su estilo que le inauguraran una plaza o una calle, pero de haber elegido alguna hubiera sido esta glorieta del Crucero, porque por aquí», recordó su amigo y luego presidente «pasó muchas horas. Por aquí iba al Colegio Leonés y a la Universidad con esos fríos inenarrables de León. Desde esta plaza, con esas heladas profundas, muchas veces y muchos de esos días de San Isidoro pasaba a buscarme y ahí empezábamos la mañana hablando casi siempre... de política».

EL IMPERIO DE LA LEY

Juez de vocación «porque lo saben sus compañeros», con una visión «muy avanzada de la ley y del derecho» y con un respeto escrupuloso a las normas «que conforman el imperio de la ley», Zapatero rememoró que el homenajeado «se sentía orgulloso de los logros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en los momentos duros que le tocó vivir. Por eso cuando se explique por qué se le da nombre a esta glorieta, me gustaría que quedara en esas dos palabras: honestidad y servicio a España».

«El tiempo hace más grande el vacío», advirtió a su familia «pero el reconocimiento y tenerle presente nos hace más dignos», dijo. La madre de Alonso asintió con la cabeza en ese instante, desde su silla de ruedas. «Que no se olvide su memoria nos hace mejores y tener algo de él cada día con nosotros».

A Mari Luz, su madre y a Mari Luz, su hermana, se dirigió con firmeza y cariño: «Es más fuerte la pérdida que el orgullo, pero la vida más corta o más breve vale en función de lo que uno hizo. No importa que se fuera pronto, lo que importa es que se fue con el amor de todos».

«Emotivo, justo y merecido» el acto, el presidente que fuera del Gobierno del país prometió al alcalde no olvidar nunca la decisión y pidió que José Antonio sea recordado «con una lágrima de emoción y orgullo».

PERFIL CARIÑOSO

Antonio Silván había intervenido antes para abrir el acto. «La historia de la ciudad la hacen sus vecinos. Pocos actos de aquellos a los que he asistido tienen la carga emocional de este. Hoy aplaudimos, evocamos y reconocemos la figura de José Antonio Alonso, que para muchos era un reconocido político, un gran jurista para otros, un buen portavoz del grupo socialista en el Congreso para algunos más y un excelente compañero de estudios para la primera promoción de la Facultad de Derecho. Para mí es todo esto y mucho más. Es un vecino del Barrio de Quevedo, que nació en la calle Pérez Galdós, que le gustaba jugar en los huertos del barrio, que escuchaba a Camarón de la Isla y a Paco de Lucía, que leía ensayos de política, que le gustaba la cocina y hacía bien el pescado («¡y muy bien!», recalcó por lo bajini la madre el homenajeado), que era un buen jugador de fútbol en el juvenil de San Esteban y que jugaba muy bien al tenis de mesa en las piscinas de Renfe. Para mí era él, José Antonio, Antoine, una persona entrañable y dialogante, leal y legal, que creía en la justicia y la impartía dentro y fuera de la sala. Como decimos en León, un paisano».

En momentos de desprestigio de la política «José Antonio tiene que servirnos de referencia. Nunca fue un adversario ni un rival, sino un compañero respetado. Con este acto, León y los leoneses queremos devolver un poco del cariño que nos dejó y trasladar a su familia el orgullo por uno de los nuestros. Homenajeamos a un hombre bueno, Toño Alonso».

Francisca Cobos, portavoz de la familia del homenajeado, habló «en nombre de los amigos del alma» y se dirigió de forma figurada a Alonso: «Pocas veces se ven titulares como ‘la persona a la que todos querían’. Toño era una persona digna que hacía de la igualdad un presupuesto de la libertad y sin eso no hay democracia. La idelología que más le identificaba era la defensa de los derechos fundamentales», dijo. «Quiero sonreir para decirte que tu madre mantiene el coraje y está muy guapa. Que para tu hijo Javier, esto representa mucho. Que nuestra ciudad ha sido unánime al reconocer tus méritos y los valores de tu persona, que sigue aquí todo tu barrio, tu promoción de Derecho con el mismo cariño. Sé que te alegrará saber lo estupendo que está Cerillo, que Ángel Villalba sonríe («que ya es difícil», musitó Zapatero), que siento que no te hayan llegado antes tantos ‘te quiero’ aunque ya sabes que en León somos un poco tiesos y en la judicatura también. Y quiero decirte también que tus compañeras de sala en la Audiencia siguen emocionándose y que Juanma Fernández vuelve a la Permanente».

LE DEDICAN UN CONGRESO

El congreso anual de Jueces para la Democracia se celebrará este año en León. Será los días 24 y 25 de mayo en el Palacio del Conde Luna de la capital. «¡Qué apuesta la tuya por esa asociación a la que aportaste tanto!». Los escoltas que acompañaron a Alonso siguen teniéndole en su recuerdo «y José Celemín sigue protegiendo a los suyos».

«Da un abrazo a Carme Chacón y a Tito Martínez Lázaro y a Alejandro Benito y dile a José Manuel Maza que también le recordamos»Los aplausos pusieron eco al fondo del discurso. «Sólo por si acaso, Toño, te digo que como aparece en la recopilación de versos de Machado, ‘al final solo importa el principio: tu familia, tu gente, tus amigos, tu ciudad y tú’. Te queremos» .

NUMEROSAS PERSONALIDADES

José Bono, exministro de Defensa, glosó ya fuera del acto la figura del homenajeado: «Él fue ministro de Interior cuando yo lo fui de Defensa. Cuando yo dejé el Ministerio de Defensa me sustituyó y cuando yo fui presidente del Congreso de los Diputados él era presidente del grupo parlamentario, así que han sido muchos momentos juntos. Vivimos del ejemplo de los que nos han dejado el mejor de los recuerdos y una guía de actuación discreta. No es nostalgia, es solidaridad».

El ex ministro de Interior, Antonio Camacho, habló de Alonso como «un hombre volcado con la justicia, con la política y con las personas a las que quería. La sociedad debe reconocer a quienes se comprometen en lo que hacen y buscan un país mejor. Tuve mucha relación con él ya antes de entrar en política. Que a él no le hubiera gustado este homenaje no quiere decir que no sea justo hacérselo. Las unanimidades que ahora tanto escasean, harían avanzar más a nuestro país y no las disensiones que tenemos ahora por culpa de la actitud. Hay que volver al espíritu de la transición en vez de atacarla».

Gabriela Bravo, anterior portavoz del Consejo General del Poder Judicial, se emocionó pensando en el recuerdo de Alonso «porque era de las personas más íntegras y honestas que he conocido. Nos lo enseñaba todo en Derecho, lo que representa la justicia y lo que eran los valores políticos, como nos demostró en la última etapa. Estoy muy orgullosa de haber sido su amiga y poder venir».