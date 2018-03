«León solo no tiene sentido; Europa va en el camino contrario»

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

Aún recuerda sus tiempos como abogada del Estado en León «y los 13 grados bajo cero de aquel primer mes de febrero que pasé aquí». Vivió una etapa muy intensa «con apenas 27 años y al principio era todo muy nuevo y difícil. Conocí la ciudad, me curtió mucho y le tengo un cariño muy especial, siempre digo que es mi segunda ciudad. Hoy he visto una ciudad muy dinámica, que este tiempo ha hecho muchas cosas y ha crecido muy bien y es una ciudad que, cada vez más, se conoce mejor fuera. Lo que ha hecho León es además de mejorar, convertirse en un referente. El AVE ha ayudado mucho.

—Lleva meses viviendo de cerca el desafío catalán. En una futurible reforma de la Constitución ¿tendría cabida otra vez el ‘León solo’?

—Yo creo que cuando hablamos de reforma de la Constitución, hay que ser muy prudentes. La Constitución fue fruto de un consenso y antes hay que saber a dónde va uno y que apoyos tiene. El futuro va por la integración y por ser cada vez más fuertes y estar más unidos. Está pasando en la Unión Europea y nuestro futuro tiene que ser estar cada vez más conectados. Lo contrario, no tiene sentido y es caminar en una dirección opuesta a la que sigue el resto de Europa.

—El Partido Popular ha dejado de lado numerosos proyectos iniciados por Rodríguez Zapatero en su lucha por revitalizar el noroeste del país. Tenemos el AVE más lento de España pese a la inversión millonaria que se hizo, la Ciuden está al borde del abismo y el aeropuerto de León está infrautilizado, por no decir que el Palacio de Congresos no está acabado. ¿Son estas cosas las que fuerzan el declive de un territorio?

—Creo que son proyectos que están recibiendo un nuevo impulso, pero la crisis ha sido muy dura para todos y aún se sufren las consecuencias. Desde el año 2010 hubo que parar proyectos que ahora se han retomado. El AVE ha sido una buena noticia para León, se está trabajando muy bien y lo que hay que hacer es ambicionar nuevas cosas para esta Comunidad Autónoma. La finalización hasta Asturias está cogiendo buen ritmo, es un empeño de este Gobierno y León está tomando el dinamismo que se merece. León se está convirtiendo en el referente de asuntos que van a ser el futuro más inmediato para nuestros hijos. Temas tecnológicos, de ciberseguridad, drones.... son asuntos que están muy presentes en todo el ámbito digital. Y el que está ahí, tiene futuro y el que no, ya no lo tiene.

—¿Y el carbón tiene futuro?

—Pues mire... el ministro de Energía, trabajando mucho con el presidente de la Comunidad Autónoma, está haciendo mucho porque el carbón tenga ese futuro. Y nosotros estamos trabajando con nuestro grupo político en el Congreso de los Diputados para poder defenderlo en todos los ámbitos.

—Si pero ¿puede enumerar una iniciativa concreta que sirva como alternativa concreta que no sea una entelequia?

—Pues mire, ese punto de mantenimiento de las centrales, que por otra parte tiene el acuerdo del presidente de aquí, el de Asturias y la interlocución con el ministro, que es muy importante, es un buen elemento para trabajar.

—La comarca de La Cabrera registró el verano pasado el mayor incendio del país. ¿Por qué no se ha declarado zona de especial emergencia o zona catastrófica como se ha hecho con las áreas calcinadas de Asturias o Galicia?

—No ha llegado esa declaración pero sí que han llegado declaraciones de emergencia para poder invertir en la recuperación de la masa forestal del entorno rural. Siempre hemos buscado que León esté muy presente en todos esos compromisos del Gobierno de la Nación. Fueron cuantías importantes que llegaron a la vez que se adoptaron las medidas sobre Galicia.

—El Parque Nacional de Picos de Europa se encuentra en una situación de ingobernabilidad en la práctica. Las tres autonomías que lo gestionan no se ponen de acuerdo en las políticas de conservación y eso acarrea graves problemas para la vertiente leonesa. ¿Se plantea el Gobierno asumir el control de su gestión, como se prevé de forma excepcional en la Ley de Parques Naturales?

—El modelo de parques nacionales, tras los últimos cambios legales ha mejorado mucho en su gestión. Desde Medio Ambiente se ha hecho una tarea importante. Este es un buen año por los aniversarios de las primeras medidas en parques nacionales, para poner en valor zonas como Picos de Europa, que junto con Ordesa fue de los primeros. Podemos congratularnos de que haya crecido un 19% el número de visitantes, lo cual demuestra que españoles y extranjeros conocen la riqueza de este parque. Y creo que tanto el centro de visitantes de Oseja de Sajambre que se abrirá en 2018 y el de Valdeón de 2019 serán un elemento de dinamización. Tenemos que ser respetuosos con las sentencias del Tribunal Constitucional, aunque los últimos cambios en la regulación de parques nacionales nos permiten también coordinar el Gobierno de la Nación y las Comunidades Autónomas.

—¿Hay alguna razón para la inviabilidad de las balsas del Órbigo, que permitirían acumular agua para los regantes?

—Esta misma mañana hablaba con la ministra de Agricultura en el Consejo de Ministros sobre todo lo que se está haciendo por la modernización de los regadíos de León, que es una de las provincias en las que se están haciendo esfuerzos más importantes y creo que la modernización que se va a llevar a cabo aquí va a ser fundamental para la economía de esta zona en la que, debo de reconocer que los regantes lo han hecho muy bien y se lo merecen.

—.... sí, muy bien, ¿Y plazos?

—Bueno, eso ya se sabe cómo son las cosas. Pero los compromisos que ha adquirido la ministra, lo harán posible.

—¿Les ha hecho mucho daño la corrupción? Le recuerdo que en esta provincia, y a causa de la Operación Púnica, hay un expresidente de la Diputación Provincial (Marcos Martínez Barazón) investigado por sus actuaciones cuando era presidente del Partido Popular en León...

—Creo que en la corrupción, lo mejor que uno puede hacer es dejar trabajar a los tribunales y colaborar con ellos. Y lo que beneficia a todos los partidos y al conjunto de los españoles es que se haga justicia. Y el que ha incumplido la ley, que se le castigue con todo el rigor de la ley.

—Conoce usted al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de su etapa como abogada del Estado ¿puede ser un buen ministro de Justicia?

—Tenemos un ministro de Justicia que se llama Rafael Catalá, dicho lo cual, esa tarea es del presidente del Gobierno. Creo que Juan Carlos está haciendo un buen trabajo en la Junta de Castilla y León, fue un buen representante del Gobierno de la Nación en esta tierra y sobre el futuro... a mí no me corresponde. Además todavía estamos lejos de las elecciones.

—¿Qué está haciendo su Gobierno contra la despoblación en provincias como León que ha perdido 50.000 habitantes en diez años?

—El último ejemplo ha sido el plan de vivienda. Lo hemos aprobado hace quince días, con rehabilitación de casa rurales y ayudas a los jóvenes que deciden quedarse en su pueblo. La siguiente iniciativa que queremos hacer es extender la banda ancha a la zona rural para dar el mismo nivel de servicios públicos y que los emprendedores puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías para que su pueblo sea igual de atractivo a través de las TIC.

—¿Cree que España está preparada para tener una presidenta del Gobierno?

—Pues mire... dependerá de los candidatos que presente cada partido político. Creo que no es un problema de que el país esté preparado o no, sino de que una mujer se presente y gane las elecciones. No es solo presentarla, tiene que ganar.

—¿Hay machismo en política?

—Sí

—¿Abiertamente?

—Abiertamente, sí

—¿Cómo cree que va a ser el traspaso de poderes entre Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco?

—Herrera ha hecho mucho por nuestra tierra y estoy convencida de que vamos a ver ese nuevo impulso que está recibiendo esta tierra. No soy quién para decir quién debe de ser el candidato. El Partido Popular se está renovando y hemos avanzado mucho. Tenemos uno de los mejores modelos de Educación y es buen momento para analizar todos los cambios que ha sufrido la autonomía.

—Las encuestas dicen que van a ser necesarios los pactos en la Comunidad para poder gobernar. ¿Teme que Ciudadanos elija el PSOE?

—Hay un antecedente inquietante, porque el Gobierno de la Nación en el 2015 ya conoció como Albert Rivera prefirió llegar a un acuerdo con el PSOE en un programa que contempla diferencias como el sentido de la prisión permanente revisable. Quien quiera que continúen las políticas del PP solo puede votar al PP. El resto es ‘largo me lo fiáis’.

—¿Acabará Rajoy la legislatura?

—Somos un país que ha estado siempre a la altura en situaciones difíciles. El panorama de Europa es de ingobernabilidad y si no queremos dar pasos atrás hay que dar estabilidad a este país. Por eso espero que haya cordura para que no lo acaben pagando las empresas.

— ¿Se cree usted las encuestas que sitúan a Ciudadanos por encima del PP?

—Cuando uno no gestiona, todo es ‘pólvora del Rey’. Un periodista llamaba el otro día a las encuestas ‘la preverdad’. No hay elecciones cerca, no hay debates y se generan sensaciones pero no realidades. Hay que ser prudentes y trabajar todos los días. Esto nos ayuda a ser competitivos pero ya vimos las pasadas elecciones que mucas encuestas no acertaron en nada.

—¿Cree que usted y yo vamos a cobrar pensión?

—Cada vez hay más pensiones y cada vez más elevadas. Rajoy nunca ha congelado las pensiones y esa es nuestra vocación. Tenemos que ayudar a la gente que percibe una pensión mínima y trabajar para conciliar dos elementos importantes: el de los pensionistas y el de los jóvenes que quieren saber que cotizan para un futuro. Debates cortoplacistas son etéreos.

—¿Qué ha ocurrido con los acuerdos que se adoptaron en la conferencia de presidentes que se celebró recientemente? No hay ningún avance...

—Nosotros llegamos al acuerdo de encargar un estudio riguroso a los expertos en financiación autonómica. Nos gustaría llegar a un acuerdo con todas las Comunidades y con las corporaciones locales y hacer un sistema que sea justo y equitativa.

—¿Se puede costear la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como se ha consensuado?

—Nosotros hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos para devolver a los empleados públicos los esfuerzos que hicieron durante la crisis. En 2010 con Zapatero se nos recortaron los sueldos entre un 5% y un 10%. Ahora queremos hacer a los empleados públicos partícipes del crecimiento de nuestra economía. Y ese acuerdo, que ha sido un gran acuerdo sindical, ha permitido extenderlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son un elemento fundamental para la estabilidad de nuestro país. Es la vía que hay que seguir.

—¿Cuáles serán los siguientes pasos en Cataluña?

—El Gobierno está gobernando en beneficio de los ciudadanos. Solo pedimos un presidente que esté dentro de la ley y fuera de la cárcel. El independentismo se ha quedado sin liderazgo y sin capacidad de acuerdos. Los independentistas tienen más escaños pero los constitucionalistas tienen más votos.

—La sociedad pide medidas con la prisión permanente revisable...

—La tienen todos los estados. Fue una buena medida pero PNV y Podemos plantearon la derogación. Hoy vemos que ese tipo de medidas protegen a la sociedad.