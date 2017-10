León se suma a las concentraciones que piden diálogo en todo el país

Un grupo de más de doscientas personas se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento de León movilizadas por la convocatoria ciudadana '¿Parlem? ¿Hablamos?' para reclamar diálogo entre el Estado y la Generalitat. La mayoría de los asistentes, que han ocupado la calle Ordoño II y las aceras de la fachada principal del Ayuntamiento, han acudido vestidos con ropa blanca, tal como se había pedido. La convocatoria pedía que no se llevara bandera alguna, sólo folios o cartulinas blancas en señal de paz, pero algún participante ha acudido con la bandera española. El resto de los concentrados les pidieron que las retiraran para respetar el deseo de los organizadores, una plataforma ciudadana nacida en Madrid y en Barcelona al unísono, que pedían no llevar 'banderas territoriales'. Los organizadores pidieron expresamente que no se politizaran las concentraciones y que se mantuviera el espíritu cívico y ciudadano aunque en la concentración de León estaba en primera línea el dirigente de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández, que ha acudido a título personal.

El lema de la movilización ciudadana pedía que no se lanzaran consignas políticas, respetando ese deseo, los concentrados en León han coreado sólo "el pueblo, unido, sin banderas". Al término, se han soltado globos blancos.

Concentración en León pidiendo diálogo. SECUNDINO PÉREZ

La convocatoria fue formulada para toda España en concentraciones ante las sedes de los ayuntamientos. Un manifiesto en las redes sociales afirma que el conflicto actual no lo resolverán los políticos "irresponsables" sino que será necesaria "la gente, el diálogo y la convivencia".

La concentración, que tiene como objetivo presionar a ambos Ejecutivos para que inicien mesas de diálogo que den respuesta al encaje de Cataluña, se ha repetido en varias localidades españolas. Significativa, por multitudinaria, ha sido la de Barcelona, que ha concentrado a miles de personas en la plaza Sant Jaume, convocadas a través de las redes sociales y sistemas de mensajería móvil y a la que se han sumado varios dirigentes políticos, entre ellos el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Los manifestantes, en un tono pacífico y sin exhibir banderas españolas, catalanas ni independentistas, han alzado carteles contra la declaración unilateral de independencia u otros que decían: "España es mejor que sus gobernantes".

Se ha convertido en tendencia #parlemhablemos en Twitter.

Detrás de estas concentraciones se encuentran dos iniciativas ciudadanas, una surgida en Madrid y otra en Barcelona, que no guardaban inicialmente relación entre sí. La primera bandera blanca la colgó una agencia de publicidad, Sra Rushmore, en las oficinas de la Gran Vía de Madrid. Era una sábana blanca con un simple pregunta entre interrogaciones en catalán, 'Parlem?'. Desde Barcelona, la agencia SCPF contestó con otra sábana blanca en la que puso, en español y aseverando, una sóla palabra: 'Hablemos'. Era el 27 de septiembre. Después, un profesor de Sociología de la Complutense, Guillermo Fernández, y sus amigos lanzaron una cadena de mensajes en Whatsapp llamando al diálogo y, ante la difusión del mensaje, abrieron una página en Facebook convocando las concentraciones de hoy bajo el lema 'España es mejor que sus gobernantes #Hablamos? y una ceunta en Twitter @hablamos70.

Los convocantes pidieron que en vez de llevar 'banderas territoritoriales' la gente acudiera vestida de blanco y que cambiara las pancartas por simples folios o cartulinas en blanco.

Miles de personas abarrotan la plaza de Saint Jaume pidiendo diálogo.

Participantes en la manifestación convocada por 'Hablamos?' en la Plaza de Cibeles

En Madrid, miles de ciudadanos ataviados de blanco convocados por la plataforma ciudadana 'Hablamos' ha reclamado en la plaza de Cibeles de Madrid que haya "sensatez" y "diálogo" para solucionar el conflicto secesionista en Cataluña. Durante la manifestación se han podido escuchar proclamas como "sin banderas", "Ra-ra-ra, queremos hablar", "Carles, Mariano, a ver si nos llamamos" o "Esto no es juego de Tronos", al tiempo que podían leerse carteles con mensajes como "#Hablemos", "#Falemos", "Parlem? Espanya es diversa". Además, sobre una pequeña lona en el suelo con la palabra "diálogo", la gente ha dejado mensajes como "Soy catalana y amo Madrid" y "Este país ya hizo la guerra una vez, nunca máis!", y muchas personas han pasado portando una bandera blanca y gritando "Esta es nuestra bandera".

En declaraciones a Efe, uno de los promotores de esta manifestación, Guillermo Fernández, ha explicado que con esta convocatoria que se celebra de manera simultánea en varias ciudades españolas quieren reclamar "sensatez" y una rebaja del ritmo, porque "va muy rápido" y ahora es el momento de "la cordura y de hablar".

"Los gobernantes no pueden seguir por este camino, porque nos están dividiendo y envolviendo en banderas para hacernos chocar. Este país no lo merece", ha asegurado Fernández. "Acudir de blanco era lo mejor porque es el color que admite todos los demás colores encima, es un símbolo de entendimiento, que es lo que más falta hace de cara a la semana que viene", ha añadido. A su juicio, la ciudadanía está mostrando más sentido común que sus gobernantes, a los que ha exigido diálogo "una y mil veces" y ha visado: "Volveremos a salir hasta que se sienten. Tenemos muchas cosas en común. Queremos convivencia y no odio".