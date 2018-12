León vive sus terceras navidades en cinco años sin nieve en las estaciones

dl | león

Las estaciones invernarles de la provincia, San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos, permanecen cerradas por falta de nieve. Los amantes del deporte blanco, que no se han podido estrenar esta temporada en León, ven pasar las fiestas navideñas sin poder disfrutar de su afición por ausencia de precipitaciones blancas. La situación en las instalaciones vecinas del Principado (Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno) es la misma: la falta de nieve impide una ‘blanca Navidad’ y dibuja en negro las previsiones de resultados cuando acabe una campaña que todavía no se ha podido iniciar. Las previsiones meteorológicas no pronostican las condiciones adecuadas para que la apertura sea una realidad, ni siquiera en la próxima semana.

Las presentes fiestas son las terceras en un lustro que dejan un paisaje menos blanco de lo habitual y contrastan con las del pasado año, cuando en todo el periodo navideño pudieron contabilizarse un total de 12.460 esquiadores en León. San Isidro sumó 11.253 visitantes, de los que 2.509 pasaron por sus instalaciones el 30 de diciembre, mientras el 4 de enero lo hicieron 1.994. Valle de Laciana- Leitariegos recibió los últimos días del pasado año un total de 1.207 usuarios.