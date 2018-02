León vuelve a registrar la muerte de un ciclista por atropello en la ciudad

L. urdiales | león

El accidente rompe casi tres años sin anotaciones en el historial de atropellos a ciclistas con resultado de muerte en la capital leonesa. La víctima, según consta en el relato del servicio de atestados de la Policía Local de León, circulaba por la calle Corredera en dirección al centro; empleó la ciclo carril hasta alcanzar la altura de la confluencia con Alcalde Miguel Castaño. Y, ahí, giró a la izquierda y continuó en dirección a Independencia. En mitad de la intersección, junto a las isletas que asientan los enlaces hacia Lancia, se produjo el fatal accidente, por alcance, cuando el vehículo arrastró al suelo al ciclista, evacuado al hospital, donde no pudo superar las consecuencias de las heridas. El atestado policial observa que la víctima no llevaba distintivos reflectantes, ni luces de posición; ni casco. El conductor del vehículo involucrado en el accidente declaró que no vió al ciclista; sometido de inmediato a las pruebas preceptivas de alcoholemia, dio negativo. El protocolo de actuación en torno al suceso fue el propio de una incidencia de este alcance; se activaron los servicios de emergencia, ambulancias de soporte vital, fuerzas de seguridad. La evacuación al centro hospitalario fue inmediato, mientras los agentes trataban de resolver a través de testificales y periciales las circunstancias del accidente, en una de las horas punta de circulación que sobrevienen a esta zona clave para la entrada a la ciudad en el cierre del fin de semana. Este relato se ajusta a los momentos inmediatos al último hecho luctuoso por muerte de ciclista atropellado en León. La víctima es Luis Flórez, de 77 años de edad; su vocación y desempeño del sacerdocio le convirtieron en una persona relevante en círculos sociales de León. La situación del nudo en el que se produjo el choque, aflora como un ejemplo de vulnerabilidad para los más débiles en movilidad ciudadana; peatones y ciclistas.