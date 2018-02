León ya está limpio después de varias horas de caos por la nieve

El Ayuntamiento de León asegura que activó ayer el Plan de Intervención Municipal en Nevadas, un dispositivo que se aplica en caso de alerta y emergencias por nevadas y heladas. Durante la noche de ayer se repartieron 30 toneladas de fundentes a las que se han sumado cerca de 20 toneladas más que se han distribuido a lo largo de la mañana. Este dispositivo ha movilizado a cerca de 200 personas, entre personal de Limpieza Viaria, del Servicio de Jardines, Protección Civil y Policía Local. La ciudad ha recuperado la normalidad tras la nevada aunque el Plan de Municipal de Nevada sigue activo ante la previsión de nuevas precipitaciones. Las críticas no se han hecho esperar. Toda la oposición municipal ha denunciado que las capas de hielo en algunas zonas que se mantienen incluso a las 12 de la mañana y que han colapsado la ciudad. Es el caso de la UPL, que califica de "nefasta" la gestión del Ayuntamiento de León. Los leonesistas recuerdan que, a pesar del reiterado anuncio por parte de Aemet y de todos los medios de comunicación, no se han adoptado las medidas oportunas para evitar la acumulación de nieve y las planchas de hielo, que se hubiera solventado con una mínima precaución por parte de los servicios municipales con el esparcido de fundentes. "Parece que el señor Salguero está desaparecido en este día en que las condiciones meteorológicas aconsejaban un mayor celo para la seguridad de los viandantes y vehículos"

Aún hay una zona en sombra de la bajdaa de Michaisa que sigue convertida en una pista de hielo. Además, la Policía Local ha cortado uno de los carriles para evitar accidentes. Es uno de los últimos rastros del caos en el que estuvo subida la ciudad desde que amaneció hasta casi el mediodía

Por su parte, El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León ha denunciado hoy la falta de actuación tras las adversas condiciones climatológicas en las últimas horas que ha provocado problemas de acceso a edificios públicos durante las primeras horas de la jornada tanto para los vehículos como para los peatones. El portavoz, José Antonio Diez, criticó, de nuevo, duramente "la falta de previsión" del equipo de gobierno municipal ante la alerta de nieve y de bajas temperaturas, que era sobradamente conocida, y afirma no se actuó preventivamente como es aconsejable. "Pese a que la nieve cayó desde primera hora de la tarde de ayer no se tomaron ya las medidas básicas ante una situación de este tipo esparciendo fundentes y poniendo a los equipos de limpieza viaria a reforzar el servicio desde primera hora de la mañana", señala. Diez explica que ya se han denunciado problemas de hielo en los accesos al Hospital de León y otros centros sanitarios y educativos, que se extendieron a calles de todos los barrios por la falta de equipo de limpieza con los medios necesarios. Ha vaticinado que el equipo de gobierno anunciará dentro de unas horas el número de efectivos en los retenes de limpieza, cuando desde las 07.00 horas hay problemas en los accesos al Hospital, fundamentalmente, y al resto de los centros médicos, y, por supuesto a todos los centros educativos. " Esta situación no es nueva ya que hace solo dos meses, con una helada, fue imposible transitar por la mitad de las calles de León, resbaladizas y sin un gramo de sal para contrarrestar la nieve y el hielo", explica.

Por su parte, Fernando Salguero ha señalado que durante la noche, además del reparto de 30 toneladas de fundentes, se han movilizado 31 operarios del Servicio de Limpieza Viaria, con cuatro esparcidoras y dos camiones pluma. Asimismo, asegura que desde primera hora de esta mañana, está movilizado todo el personal de Limpieza Viaria, que ha repartido 19 toneladas de sal, cuatro equipos de esparcidoras y cuatro camiones pluma. También se han movilizado 90 trabajadores del Servicio de Parque y Jardines cuyas actuaciones se han centrado en los entornos de parques y accesos a centros escolares. A este dispositivo se suman 15 personas más de Protección Civil con cuatro vehículos y 35 agentes de la Policía Local en los puntos más conflictivos de la ciudad.

El desplome de las temperaturas durante la noche ha provocado la aparición de hielo y que la nieve caída se helase. Salguero ha explicado que ante esta situación, los fundentes se quedan en la superficie de la vía y no actúan hasta que no es pisado. Ha añadido que a raíz de las inclemencias del tiempo se ha registrado un tráfico más intenso, con retenciones en algunos puntos de la ciudad.Fernando Salguero ha recalcado que las actuaciones se han llevado a cabo en todos los puntos de la ciudad, dando prioridad a centros sanitarios y asistenciales, colegios, instituciones y puestos de trabajo. Por otro, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy el contrato de suministro de fundentes en 21.750 euros. El Ayuntamiento de León ha adquirido con este importe 230 toneladas de cloruro sódico y 6 toneladas de cloruro cálcico.