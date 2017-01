Un leonés registra ‘León está de moda’ y exige al consistorio que no lo utilice

álvaro caballero | león

Apenas empezado el mandato, con el AVE a la puerta, el Ayuntamiento empezó a extender el sello turístico para hacer de gancho al rebufo de la alta velocidad. Salió en entrevistas, comparecencias y discursos públicos como el que abrió la feria de los Productos de León, el segundo fin de semana de octubre de 2015. «León está de moda» saltó al escaparate y corrió de boca en boca dentro de una política comunicativa de lluvia fina. Pero nadie en el consistorio lo registró. Sí lo hizo, con fecha 5 de noviembre de 2015 y todas las bendiciones de la Oficina de Marcas y Patentes, una pequeña empresa leonesa llamada Copia y Pega SL, que reclama a la administración municipal que ha contratado los servicios de un bufete de abogados para que les «oriente y estudie» si cabe iniciar acciones judiciales, como expone su propietario, Israel García Suárez.

Aunque «no cabe ninguna reclamación», como trasladan desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que ha preparado un dosier con «casi 400 páginas para contestar» a la comunicación inicial abierta por los abogados. «León está de moda no es una frase, eslogan, no una marca. No entramos en competencia con nadie, ni existe tráfico mercantil, ni se ofrece por parte del Ayuntamiento ningún producto ni servicio», remarcan desde el grupo municipal del PP, que insiste en que «el Ayuntamiento no se lucra ni perjudica absolutamente a nadie». «Todo lo contrario: beneficia notablemente al demandante. Con el objeto de potenciar y promocionar la ciudad involuntariamente estamos favoreciendo a todos los comerciantes, a los hosteleros, a los taxistas...», argumentan. «Lo que quiere es decir», rematan.

Lo niega el empresario, que insiste en que «eso está sin valorar». El Ayuntamiento de León, describe, se puso en contacto con él en mayo de 2016, después de comprobar que la marca era suya. «Me enseñaron unos carteles de la campaña que iban a hacer en el Metro, pero no se llegó a ningún acuerdo. Lo siguiente fue que lo usaron sin volver a decir nada, por lo que les enviamos la reclamación y no hemos vuelto a tener respuesta», señala el propietario de Copia y Pega SL, quien mantiene que no tomó la idea del Ayuntamiento. «En el viaje de luna de miel a Costa Rica vi que tenían la frase ‘Pura vida’ que llevaban en pulseras de tela, y pensé en hacer algo parecido aquí. La frase surgió porque parecía que León empezaba a subir, que había muchas despedidas de soltero...», asegura el joven leonés, quien junto a la patente registró los dominios .es y .com para empezar a comercializar las pulseras y, desde finales de este pasado año, calendarios y tazas.

Pese a la argumentación, desde el Ayuntamiento subrayan que «el artículo 34 de la Ley de Marcas cita que ‘el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico’». «Pero aquí no existe ningún tráfico económico», apostillan, además de que advierten de que «en las pulseras él utiliza el escudo oficial e institucional del Ayuntamiento y la Diputación». «Sólo sé que utilizan mi marca y ya está», resuelve Israel García.