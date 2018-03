Las leonesas claman a favor de la mujer

Leonesas de distintos sectores han contado a Diario de León su postura de cara al 8-M, Día de la Mujer,que este año se presenta como una jornada histórica al ser la primera huelga general y feminista para protestar contra todos los tipos de desigualdad y discriminación de género. El respaldo a la convocatoria es mayoritario.

SUSANA TRAVESÍ (Concejala de Turismo en el Ayuntamiento de León) "Pasan los años y seguimos en la misma situación"

La concejala socialista lo tiene claro. Va a hacer huelga . "El paro será en todos los ámbitos de mi vida", asegura. Sus motivos para secundar la protesta son los generales: "Año tras año pasa este día y seguimos en la misma situación, seguimos sufriendo la brecha salarial y los famosos micromachismos; la cosa no mejora". Para ella, secundar la huelga es "muy importante" en una sociedad "eminentemente machista".

MARÍA EUGENIA GANCEDO (Alcaldesa de San Andrés del Rabanedo) "A las mujeres nos queda un camino largo por recorrer".

La regidora socialista de San Andrés también secundará la huelga del jueves, como marcan las directrices del PSOE. “A las mujeres nos queda un camino largo por recorrer para acceder a algunos puestos”, explica. Para Gancedo, “es una pena que en el siglo XXI tengamos que seguir hablando de cuotas”. Fuera del ámbito laboral, también intentará secundar la jornada de protesta, aunque asegura no tenerlo fácil. “Trataré de hacer huelga en todo lo que pueda”, asegura.

ANA FRANCO (Concejala de Urbanismo y Medio Ambiente) "Mi vocación por el servicio municipal es tanto para hombres como para mujeres".

La concejala de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, Ana Franco, considera que su vocación por el servicio municipal, público, es tanto para hombres como para mujeres. Añade que es una labor voluntaria y que el jueves, como cualquier otro día, seguirá prestando su servicio como concejala.

Ante esta convocatoria, a nivel doméstico no tiene ninguna duda sobre lo que hará ese día. "En mi casa el trabajo está repartido, y las labores las realizan por igual hombres y mujeres. No procede la huelga ya que es exactamente igual que todos los días".

ISABEL CANTÓN (Catedrática de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León) “Sin la ley de paridad de género no nos habrían dejado nada”.

Isabel Cantón está a favor de la reivindicación femenina, aunque no desvela si participará o no huelga el próximo jueves. Lo que si hará será tomar parte en un acto cultural sobre la figura de Concha Espina. “Las mujeres estamos infravaloradas en muchísimos ámbitos y yo agradezco la ley de paridad de género porque sin ella no nos hubieran dejado nada”. Cantón asegura que sólo el 14% de las catedráticas son mujeres y hace hincapié en la dificultad de las mujeres para alcanzar puestos de responsabilidad. “Hemos conquistado algunos puestos y tenemos mucho por hacer todavía, pero somos luchadoras y estoy a favor de la reivindicación constante por las mujeres”, asegura.

MANOLI GONZÁLEZ (Empresaria Gravera Las Omañas) "Voy a representar a las mujeres en distintos actos el día 8"

Manoli González es la única mujer de su empresa, Gravera Las Omañas y muestra su "respeto total" hacia los derechos de los trabajadores y la libertad de movimiento a la hora de hacer huelga. Ella representará a las mujeres en distintos actos organizados para el próximo 8 de marzo como vicepresenta del Círculo Empresarial Leonés (CEL). Todavía no sabe si descontará el día a los empleados de su empresa que decidan secundar la huelga.

VICTORIA RODRÍGUEZ (Portavoz de León en Común) “Sobran los motivos para hacer huelga”



La portavoz de León en Común en el Ayuntamiento hará huelga el día 8 durante 24 horas para denunciar aspectos como “la brecha salarial o la violencia estructural contra las mujeres”. “Sobran los motivos”, asegura. Para Victoria Rodríguez se trata de una protesta “interesante” al estar planteada “a nivel global y de una forma transversal que abarca todos los ámbitos”. Rodríguez pone de manifiesto que “la desigualdad y la pobreza afectan mucho más a las mujeres, por eso la huelga es una reivindicación justa”.

MARÍA JESÚS SOTO (Economista) “Los salarios deben adecuarse a la productividad, no a otras razones”



La economista María Jesús Soto no hará huelga en el Día de la Mujer por encontrarse fuera de España pero considera que "hay que seguir avanzando en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, al igual que en los salarios relacionados directamente con la productividad, no en otras razones. También considera decisivo "el apoyo a la familia para que tanto hombre como mujer, puedan conciliar mejor su dedicación al trabajo y a sus hijos"

GEMMA VILLARROEL (Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León) “No comparto que se mezclen criterios ideológicos con la lucha por la igualdad”



La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento no hará huelgam aunque si asistirá a la manifestación que hay convocada para la tarde del próximo jueves y alega que, desde el partido “no compartimos que se mezclen luchas ideológicas que nada tienen que ver con la lucha por la igualdad”. Para Villarroel, “somos más útiles trabajando por la igualdad desde las instituciones y presentando propuestas como la recién aprobada ampliación del permiso de igualdad”.

MARI TRINI DEL CANTO (Presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en La Bañeza) "Me gustaría que fuera una huelga de unidad de toda la sociedad”



Mari Trini del Canto es presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el cáncer aunque quiere dejar claro que no habla en representación de la instituciñon, sino como mujer y empresaria que es. “Estos de acuerdo con todos los derechos que se deben alcanzar y por la igualdad de ambas partes”, apunta Del Canto, para quien “las mujeres hemos avanzado mucho pero seguimos estando en desigualdad con los hombres”. Sin embargo, es optimista y alude al carácter luchador de las féminas para conseguirlo. Mari Trini del Canto pide que haya “una huelga de unidad de toda la sociedad en la que no se pongan barreras y que sea “una huelga reivindicativa del papel de la mujer”. Como empresaria, no descontará el día a las trabajadoras de su empresa que decidan apoyar la huega.

ANA MARCELLO (Diputada de Unidos Podemos por León) "Es una jornada clave. Si nosotras paramos, se para el mundo"



La diputada de Unidos Podemos por León hará huelga “para hacer visible el papel de la mujer”. Por la mañana iré a Botinesy por la tarde, a la manifestación”, afirma. Para Ana Marcello, el 8-M es “una jornada clave e histórica” al tratarse no sólo en el aspecto laboral “sino también en el de los cuidados que recaen sobre las mujeres”y señala que “no puede ser que el 50% de la población, que somos las mujeres, tengamos todavía estas condiciones porque si paramos, se para el mundo”.

ANA MARTÍNEZ. (Empresaria en la editorial MIC) "Voy a seguir con mi agenda"

Ana Martínez es empresaria en la editorial MIC, donde el 80% de los trabajadores son mujeres. "Mi deber es respetar escrupulosamente la decisión de cada una a la hora de hacer huelga", apunta. Ella no secundará el paro programado para el jueves porque, asegura, tiene compromisos que no puede aplazar."Voy a seguir con mi agenda", afirma. Sobre si descontará la jornada a quienes decidan sumarse a la protesta explica que el criterio que adoptará la empresa irá en función del número de mujeres que no acudan a trabajar por este motivo.

MARÍA DOLORES ALONSO. (Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad) "Es más importante hacer visibles todos los logros de la mujer".

La vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad, María Dolores Alonso, se muestra solidaria con la reivindicación de las mujeres. En su opinión "es más importante hacer visibles todos los logros de la mujer y protestar cuando se pisotean sus derechos, que parar en determinados momentos".

Defiende que el derecho a la huelga es una opción personal, "cada uno lo ejerce de forma particular e individual, el que quiere hace huelga y el que no está de acuerdo no". En la medida de sus posibilidades intentará adherirse al paro y ve fundamental "trabajar por reducir la desigualdad".

ANA GARCÍA PÉREZ. (Vicerrectora de Estudiantes y Empleo) "Es necesario a pesar de todo lo que se ha avanzado, todavía hay mucho por lo que luchar".

La vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ana García Pérez, está a favor de la movilización de las mujeres el jueves, ya que en su opinión "es necesario a pesar de todo lo que se ha avanzado, todavía hay mucho por lo que luchar".

Tiene previsto secundar el paro en función de lo que se lo permita su trabajo y ese día en concreto considera que es más importante acudir a un acto que tiene convocado que es la Liga de debates de estudiantes.

Tradicionalmente el Día de la Mujer siempre se cita con unas amigas para comer y este año no perderá la costumbre. Entiende que cuando se deje de preguntar a las mujeres por su ámbito personal y profesional ya no será necesario celebrar el Día de la Mujer y recalca que a los hombres nunca se les interroga sobre este particular.

MARÍA JOSÉ SALGUEIRO. (Delegada del Gobierno en Castilla y León). "No secundaré la convocatoria de huelga porque tengo que estar pendiente de los paros, concentraciones y movilizaciones".

La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, desvela en Burgos que el Día Internacional de la Mujer no secundará la convocatoria de huelga prevista porque tiene que “estar pendiente” de los paros, concentraciones y movilizaciones que se llevarán a cabo en toda la Comunidad.

Durante su visita al Almacén de Alimentos de Cruz Roja en Burgos, Salgueiro asegura que secundar la huelga convocada es “absolutamente respetable” en cuanto a que España es “un Estado social y democrático en el que el derecho a la huelga está contemplado”. En este contexto, Salgueiro revela que finalizará la jornada del jueves en Salamanca viendo a las (20.30 horas) el partido de semifinales de baloncesto femenino del Perfumerías Avenida. De sus integrantes, dijo, son “un ejemplo a seguir” y que “demuestran mucho la igualdad que debe existir en todos los ámbitos”.

