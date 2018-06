Los leoneses ejercen la reivindicación digital

A. Calvo | León

Change.org está lleno de reivindicaciones hechas por leoneses y para la provincia. Tantas hay, que al menos suman más de 355.000 apoyos y se cuentan más de 150 las campañas iniciadas para recoger apoyos de todas las partes del mundo. La más secundada es la iniciada por el joven leonés que reclama una prueba de selectividad (la Ebau, como se conoce ahora) única para toda España, para que ningún alumno, sea de la comunidad autónoma que sea, esté en inferioridad de condiciones. Su objetivo son las 150.000 firmas, de momento, ya supera las 111.000. Pero en la plataforma caben todo tipo de iniciativas, desde las que reclaman que el Teatro Emperador vuelva a tener actividad o la separación del reino de León o los parques de bomberos comarcales, a las más personales, para evitar un desahucio de una viuda muy conocida en la montaña oriental, rebautizar un estadio de fútbol local o la devolución de unos hijos a sus padres.

Los más jóvenes también se suben a la plataforma para convencer a sus ídolos como Gemeliers, Auryn o Claum Hearship que acudan a León para ofrecer un concierta o una firma de discos. Jesús Calleja también es protagonista y los leoneses reclaman al Ayuntamiento que le dedique una calle. No todas tienen un gran seguimiento, como la del joven de la Ebau, las hay de corto recorrido y otras, que a pesar de que la campaña a través de Change.org, han llegado a buen puerto. También están las disparatadas, como las que reclaman un ‘batcristo’ en la plaza de Santo Domingo, una gran figura con la forma de batman con los brazos abiertos a modo del Cristo del Corcovado de Río de Janeiro.

La recuperación de todos los montes que han sido arrasados por los incendios en los últimos años también han conseguido un gran número de seguidores, junto todas aquellas que reclaman que no se maltrate a los animales en ninguno de los actos o ámbitos de la provincia de León. La minería, la supervivencia de La Cepeda como comarca, el cuidado por los monumentos singulares que se reparten por cada uno de los pueblos de la provincia o que Rajoy reconozca que León es cuna del Parlamentarismo —como el ya ex presidente hizo en un viaje a la capital leonesa ex profeso— son algunas de las muestras que salpican Change.org que en breve cumplirá sus diez años.

Los destinatarios de las campañas, a quienes van dirigidas las firmas digitales, son desde pequeñas asociaciones a los diferentes ayuntamientos, la Diputación, las consejerías o la propia Junta, además de los ministerios. No hay entidad u organismo que se salven de una recogida de firmas.

Los temas sanitarios salpican las demandas, como los que exigen una sala para los padres cuyos hijos estén en la uci pediátrica o las que denuncian la reestructuración de la Unidad del Dolor, que suma más de cuatro mil firmas, o «por un parto respetado» en el Hospital de León.