Los leoneses gastarán cien euros de media en las rebajas que arrancan hoy

miguel ángel zamora | león

Las rebajas que arrancan hoy en el sector comercial de León dejarán un movimiento cercano a los 47 millones de euros en el comercio local y arrojarán una media de gasto por cada leonés de entre 90 y cien euros, de acuerdo a los cálculos del área de comercio de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y de la Cámara de Comercio.

Alfredo Martínez, responsable de este sector para los dos organismos, reconoció que el panorama se ve este año «con algo más de optimismo», pese a lo cual se evita lanzar las campanas al vuelo o incurrir en una euforia desmedida.

«Parece que hay más movimiento de clientes en las tiendas. Las ventas van un poco mejor, aunque no es para tirar cohetes. Pero hay una cosa fundamental, y es que se ve más confianza de regalar y no la apatía de estos últimos años», destacó Martínez en manifestaciones a este periódico.

El lastre del trimestre anterior, no obstante, sigue pensando demasiado: «Las últimas semanas de otoño no fueron buenas y dependemos mucho de la climatología. No había habido movimiento. No se habían movido las prendas. El tiempo nos hizo polvo en octubre y noviembre, vinieron meses de muy buenas temperaturas y con ese ambiente no había quien vendiera un abrigo, por poner un ejemplo».

No obstante, hay una tendencia contraria en el principio del año y se traduce en un cambio de mentalidad en el empresariado: «Tenemos confianza por cambio de filosofía de la gente y por los descuentos agresivos. Se nota que hay ganas de comprar y se nota que se ha hecho un esfuerzo muy importante con los precios, para adaptarlos al actual panorama». Gente no había comprado prendas de manga larga, prácticamente».

«Ahora viene de cara», reconoce Martínez, que no obstante insiste en no caer en un optimismo desmesurado. «Somos positivos y calculamos que puede haber un gasto de cerca de 90 a 100 euros sobre los 70 u 80 euros de otros años».

Con todo, la mejoría en el panorama no cubre las pérdidas anteriores: «Eso ya no se va a arreglar y se da por perdido. Estamos en las cifras de otros años, pero no para echar las campanas al vuelo. Este año al menos la gente se acerca a las tiendas, ya no se ve aquel panorama desolador».

MÁS MOVIMIENTO

Traducido a la caja «será un pelín más y vemos un poco más de movimiento», pero las cosas están como están. «Desde que se desregularizaron las rebajas y se impulsó la venta on-line todo ha cambiado mucho. El comercio tradicional sufre mucho la venta online».

Sí se aprecia un cambio de tendencia, desde el punto de vista de los especialistas en comercio: «El on-line lo analizamos y el comprador volverá a la esencia de llegar al establecimiento y tocar el producto y tocarlo. Lo otro tuvo su momento y lo tiene todavía, pero no tardando habrá un cambio y volveremos a la esencia de la venta de toda la vida», sostiene Martínez.

Oficialmente las rebajas se inician hoy y concluirán el 6 de marzo. Eso en teoría. La práctica permite flexibilidad.