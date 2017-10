Los leoneses tienen ya más de 353.000 teléfonos móviles, uno por cada 1,3 personas

maría j. muñiz | león

El número de líneas de teléfonos móviles con las que cuenta la provincia crece con fuerza cada año, a pesar de que ya apenas una cuarta parte de la población resiste el avance de las telecomunicaciones. De hecho, el último dato fija en 353.309 el número de líneas dadas de alta, lo que supone una por cada 1,3 leoneses (la población actual es de 473.604 habitantes). Sólo en los dos últimos años analizados (de 2013 a 2015), el número de líneas de móviles se ha incrementado en 24.186, y mantiene en los últimos ejercicios «un crecimiento sostenido». Así se deduce de un informe elaborado por el portal de telecomunicaciones Quéadslcontratar, que analiza los principales datos del sector en la provincia. El informe señala que la tasa de penetración (el porcentaje de líneas respecto a los habitantes de la provincia) es de casi el 74%, y sigue creciendo.

También lo hace, en general de manera asociada al servicio de telefonía móvil, la cifra de abonados a las televisiones de pago, que se sitúa ya en los 58.211 clientes. En los dos años analizados en el estudio el número de hogares que se han añadido a este servicio ha crecido algo más del 40%, con 16.737 leoneses más que disfrutan de la oferta de estas cadenas. El país cuenta con tres plataformas de televisión de pago a nivel nacional: Movistar+, Vodafone VT y Orange TV; y las tres tienen cobertura en la provincia.

«Pese a la entrada en escena de los portales de contenidos on line, la televisión de pago sigue teniendo un peso importante en España», señala el informe. Que incide también en que el crecimiento se asocia a los paquetes promocionales, las ‘ofertas quíntuples’, que implican la contratación conjunta por un precio fijo al mes de servicios de televisión de pago, telefonía fija, banda ancha fija y banda ancha móvil. Casi el 79% de los abonados contratan estos paquetes conjuntos.

ADSL y fibra óptica

Otro de los servicios cuyo despliegue crece con fuerza en la provincia es la fibra óptica, que «avanza en todo el territorio nacional. En el caso de León el crecimiento en 2015 fue vertiginoso respecto al año anterior». Es el medio de transmisión que se instala actualmente, y su utilización comenzó en 2013 con 130 líneas en la provincia, que han crecido hasta las 14.414 en el último ejercicio analizado.

La consecuencia de este crecimiento es el descenso en las líneas de ADSL instaladas, que siguió creciendo hasta alcanzar las algo más de 90.000 en la provincia en 2014, pero que sólo en el ejercicio siguiente se redujo por debajo de las 80.000. El informe destaca que la provincia cuenta con una «amplia cobertura» de banda ancha, aunque advierte también de la desigualdad en el medio rural, a pesar de los esfuerzos de las administraciones y de la Agenda Digital para resolver este problema.

De hecho, se refiere a los datos del Instituto Nacional de Estadística para señalar que Castilla y León se sitúa entre las tres últimas autonomías en el uso de Internet, junto con Galicia y Castilla-La Mancha. Y «también ocupa el mismo lugar en cuanto al acceso a la banda ancha». Los datos que recoge el portal de telecomunicaciones señalan que en la autonomía casi el 43% de la población que reside en el ámbito rural no utiliza Internet, y que el 20% de la población urbana tampoco cuenta con el servicio. También es verdad que más del 70% de estas personas señala que no tiene el servicio porque no lo necesitan.

En cambio, más del 80% de los leoneses que tienen entre 14 y 74 años han utilizado alguna vez Internet. Además, tres de cada cuatro de ellos se conectan a través de ‘dispositivos de mano’, como el teléfono móvil o la tablet.

firma | data

Texto