La letra leonesa se cuela en la zona sórdida de Asturias

miguel ángel zamora | león

Fue el 19 de enero de 1971. Los inspectores de la Brigada Criminal de El Puerto de Santa María (Cádiz) aparcaron un Renault 8 a pocos metros de un verdadero barrizal. Llovía con todas las ganas. Manuel Delgado «El Arropiero» se llevó las manos a la cara: «¿Me vais a pegar?», preguntó a los policías. Se le relacionaba con al menos 48 crímenes, que le valieron el calificativo del asesino en serie más sanguinario del país.

«Tranquilo, tú sólo dinos donde está el cuerpo», le respondió el investigador. El detenido señaló una maraña de ramas y basura. Y allí apareció el cadáver de una mujer de 38 años, desnuda y con una media atada al cuello. Era necrófilo. Había ido a acostarse con el cadáver al menos tres noches.

«Pero ¿por qué lo haces con una muerta?», le preguntó el policía.

«Así es mejor, porque no habla», respondió.

Lo último fue Perro no come perro. Antes venía de Criminalidad y globalización. La prolífica obra de Ricardo Magaz (La Cepeda, 1957) toca otros campos y se pasa ahora al mundo de la revista. No es tal novedad, de hecho Policía y criminalidad ya lleva editados 27 números trimestrales. Pero esta vez se pone de largo para salir a escena en la Semana Negra de Gijón. La publicación que presenta en Gijón se abre con un artículo dedicado a los asesinos en serie más importantes del país. «El Arropiero» lidera el ránking.

«Tengo buena amistad con Alejandro Gallo, comisario jefe de la Policía Local de Gijón, que es leonés también y por supuesto, con la organización de la semana. Este año celebran 30 años desde la primera edición y querían hacer algo especial y para allá que vamos», comenta con su discurso reposado pero intenso, marca de la casa.

«La Semana Negra es increíble, que no puede haber nada igual. He asistido a eventos múltiples en mi vida profesional y personal, pero este tiene un sabor diferente», relata. «Ahora se celebra en la zona de Astilleros, que le da un sabor todavía más particular y se ha convertido en un festival multicultural. Hay género negro, hay suspense, hay thriller...».

ENFERMOS IMAGINARIOS

Cibercrimen, un estudio psicológico sobre los efectos entre los policías de un enfrentamiento armado, la estafa de los enfermos imaginarios «que son estos casos que se han hecho célebres en las televisiones con gente que saca dinero alegando enfermedades que no existen» y un artículo del sargento Carlos Fernández, sargento Primero del equipo de homicidios de la Guardia Civil, que versa sobre la investigación criminal y la víctima componen el grueso de la publicación.

La semana negra se descentraliza y programa actos en Oviedo para este año. También Magaz anuncia nuevo libro a la vista, aunque todavía queda retocarlo. Crónicas del nueve Parabellum. Significativo.

«A mí el crimen que me ha impresionado más es el de José Bretón. Trabajé mucho en el tema de Isabel Carrasco, en el de la peregrina Denise Pikka Thiem y en todos los abundantes asuntos que nos ha tocado vivir en León en estos últimos años. Pero lo de este hombre me impresionó mucho. ¿Cómo se puede actuar así por venganza contra una ex esposa que es la madre de tus hijos? Nunca lo entenderé». Lapidario.