La letra pequeña llega a la ITV sin subir las tasas

L. urdiales | león

La aplicación de la nueva normativa de la ITV en las estaciones de León conlleva un alivio para los usuarios: «Lo bueno es que no suben las tasas», reaccionaron ayer por la mañana en las colas de los lineales, en la primera jornada de inspección y aplicación del nuevo reglamento. No suben las tasas, de momento; porque la ordenanza obliga a nuevos cauces tecnológicos, a adquirir equipos que suponen un sobre coste para las concesionarias, que al final podrían hacer repercutir en los precios del servicio. Lo que desde ayer está en vigor en las cinco estaciones de revisión en la provincia leonesa es un punto mayor de exigencia para que el vehículo obtenga el apto para circular al final de la cadena; un criterio más profundo en el control de las emisiones contaminantes, aunque, en principio, no hay nuevos límites de emisiones, ni se aplicará un control específico de los gases nocivos. La trasposición de la directiva europea sobre la inspección técnica de vehículos recrea uno de sus capítulos más relevantes en herramientas de lectura electrónica, para filtrar y medir los humos, pero además para comprobar si existen manipulaciones de peso en el sistema mecánico del vehículo. Esa piratería creciente que debe de circular en torno al manejo de los motores, a tenor del cuidado que pone la administración para controlarla, está en el punto de mira del reglamento remozado de la inspección técnica, que añade soporte legal también para revisar por el procedimiento de lectura electrónica todos los elementos que componen el tronco de seguridad de cualquier vehículo: el antibloqueo de los frenos, la estabilidad, el funcionamiento del airbag, el rendimiento y las prestaciones del motor (para evitar que esté trucado o disponga de mayor potencia de la que tiene homologada legalmente) o si el kilometraje que presenta se ajusta a la realidad.

Frecuencia de revisión

Falta ahora por desarrollar un método de actuación que determinará la puesta en marcha de todo este procedimiento.

Hay otro repertorio normativo que da holgura a los procedimientos, al calendario que obliga al propietario de un vehículo a tenerlo en orden para circular. Desde ayer, la ITV se puede pasar un mes antes de la fecha en la que venza sin que afecte a la inspección periódica siguiente. Con la reforma, se allana la entrada de coches de importación, que han sido revisados en la Unión Europea, para que puedan matricularse en España sin pasar otra vez la revisión.

Responsables de las empresas concesionarias del servicio de la inspección técnica de vehículos localizan en la primera semana de septiembre, no obstante, la aplicación real de la mayor parte de las variantes normativas que acarrea esta reforma. Los controles de emisiones, por ejemplo, van a afectar de forma concreta a los vehículos catalogados Euro 5 y Euro 6, que son las homologaciones tipo ajustadas a la normativa que trata de combatir la contaminación; el parque de vehículos más nuevos está todo incluido en este serial.

Se observa una variación para los vehículos agrícolas, tractores, capaces de circular a más de cuarenta kilómetros por hora, a los que a partir de ahora se les va a acortar la frecuencia de revisión; en el mismo tramo, los vehículos de alquiler dispondrán de plazos más amplios.

Tras toda esa maraña normativa de la directiva europea sobre ITV que comienza a entrar en el ordenamiento reglamentario español, hay un apartado que sí afectó ayer a todos los usuarios de las inspecciones técnicas: para someterse al examen es imprescindible, antes, acreditar que el coche dispone de seguro obligatorio. Eso, y el alivio de saber que la tasa del servicio no se ha incrementado.