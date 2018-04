El líder de Cs propone la creación inmediata de una comisión para investigar el caso del máster de Cifuentes

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso hoy la creación de una comisión “inmediata” que investigue el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que “en dos semanas puedan ser investigados todos los partícipes de esta trama”.

"Estamos viviendo un escándalo y Ciudadanos es un partido exigente, que quiere transparencia y no podemos mirar para otro lado. Pero no sólo porque afecta a la presidencia de una comunidad autónoma, sino porque involucra a una universidad pública, que tiene que ser sagrada en este país porque es donde nuestros hijos se van a formar”, destacó Rivera antes de añadir que “no puede ser que el Partido Popular degrade la imagen de las cajas de ahorros y ahora también a la universidad pública".

En este sentido, el presidente de la formación naranja argumentó que, aunque no quiere descartar ninguna vía, no comparte la posición del PSOE que propone una moción de censura para Cifuentes, sino que quiere “empezar la casa por los cimientos”. “Nuestra prioridad no es repartirnos los sillones, como hace PSOE y Podemos. No nos tembló el pulso para pedir la dimisión del presidente de Murcia ni la de Chávez y Griñán, pero hay que investigar con cabeza para no dar pasos en falso, caiga quien caiga”, concluyó el presidente.