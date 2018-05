La llegada del Reaper reorganizará el tráfico aéreo de varios aeropuertos

A. Calvo | León

El Reaper del Ejército del Aire francés, un dron de más de 20 metros de envergadura y once de longitud, que llegará a León dentro de dos semanas supondrá un hito militar ya que será la primera vez que un dron de estas características realice un vuelo entre dos países europeos, fruto del convenio entre los dos ejércitos y a pesar de que no tomará tierra en León. El Reaper sólo sobrevolará la Academia Básica del Aire, en el marco de las demostraciones organizadas por la cumbre internacional de drones Unvex, que se celebrará en León del 29 al 31 de mayo.

Tras cruzar los Pirineos, el RPAS (como se denomina ahora a los drones) España abrirá un pasillo aéreo para evitar problemas con vuelos comerciales, con lo que se reorganizará el tráfico aéreo desde varios aeropuertos españoles, ya que el dron pasará sobre su área de influencia, incluido el aeropuerto leonés. Desde León, precisamente, y a pesar de que el vehículo no tripulado no aterrizará, la torre de control estará alerta para reorganizar su espacio aéreo en caso de que surja alguna emergencia o alguna situación en la que fuera necesario ajustar el vuelo del vehículo no tripulado.

El Reaper sobrevolará León y tomará imágenes desde su cámara que enviará en tiempo real para que puedan ser observadas por los asistentes a la cumbre internacional, que se centra en la defensa y la seguridad con estos aviones no tripulados. Además, también pondrá en marcha sus sensores para enviar los datos recogidos a la cumbre. Tras estos ejercicios, regresará de nuevo a la base militar francesa desde la que opera deshaciendo el camino.

Por satélite

El dron volará en línea recta y tendrá una primera escala en Bárdenas, un polígono de tiro del Ejército del Aire en Navarra, donde llevará a cabo ejercicios enmarcados en las pruebas tácticas que realizará este vehículo no tripulado durante su vuelo desde Francia a León. Los ejercios tácticos forman parte del acuerdo entre los ejércitos francés y español, ya que Defensa ha adquirido tres de estos vehículos para incorporarlos al Ejército del Aire de España en el primer trimestre del próximo año.

El Reaper no precisa estar vinculado a una estación de control en tierra, ya que está conectado con su base y el piloto a través de satélite, lo que le da gran autonomía y permite un vuelo tan largo como desde Francia a León. A pesar de su gran tamaño, durante su vuelo sobre la base militar leonesa, será difícil para los asistentes observar a este RPAS, al que es habitual ver en las películas bélicas estadounidenses y que está fabricado por General Atomics.