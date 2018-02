Llegan al Congreso firmas para la igualdad de las policías

dl | redacción

La Asociación Justicia Salarial para la Policía (Jusapol) entregará más de 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados para que se legisle la equiparación salarial de los policías y los guardias civiles con las policías autonómicas y que este derecho no dependa de la disponibilidad presupuestaria.

«Vamos a seguir unidos con las asociaciones de guardias civiles para pedir la equiparación salarial», dijo a Efe el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, tras la celebración de la Mesa de Castilla y León por la equiparación salarial de todas las policías de España que se celebró ayer en Palencia y contó con 300 participantes y la asistencia de representantes de PP, PSOE y Ciudadanos.

Espinosa explicó que no están pidiendo una subida salarial, como propone el ministro Montoro, sino una «igualdad y una equiparación» salarial con las policías autonómicas, ya que según manifestó, el mosso de escuadra que menos gana, cobra 600 euros más que un policía nacional.

Por ello el día 20, en la reunión prevista con el secretario de Estado, pedirán 1.500 millones de euros en tres años, con una subida lineal de 500 millones cada año, que según Espinosa, «es lo que va a dar la verdadera igualdad».

Espinosa insistió en que no aceptarán la subida salarial que propone el ministro y lamentó que el Gobierno se gaste 1.500 millones en arreglar un submarino y no quieran gastarlo con sus fuerzas y cuerpos de seguridad. El diputado de C’s Miguel Gutiérrez afirmó que su partido no apoyará los PGE si no incluyen los 500 millones para la equiparación salarial de la policía.