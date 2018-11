«Llegaremos al medio rural a través de las diputaciones»

a. g. pUENTE | LEÓN

Se da un mes de plazo para alcanzar un «pleno conocimiento de la institución», donde reconoce haber tenido «un aterrizaje fabuloso». «La tarea merecerá la pena; estoy seguro».

«Es necesario que se nos conozca, es mi compromiso»

«Lo que no se conoce, no se utiliza y para extraer todas las potencialidades de esta institución es necesario que se nos conozca; es un compromiso necesario a cumplir». El nuevo Procurador del Común se mostró convencido de que el hecho de que la provincia de León encabece el número de quejas presentadas en la Comunidad reside en que la institución se encuentra aquí y «se nos conoce, no ocurre igual en el resto de las provincias».

Las diputaciones como aliadas en la misión

Consciente de que la mayor parte del territorio de Castilla y León está sustentado sobre el área rural, Quintana pretende eliminar la brecha entre capitales y pueblos en la labor de la institución y llegar al medio rural a través de las diputaciones. «Queremos llegar más allá de los grandes núcleos de población, estas instituciones tienen medios que nos pueden dejar. La presencia de esta institución tiene que proyectarse a través de otras instituciones». Cree que las diputaciones pueden contribuir a que «se nos conozca más si ponen a su disposición los medios». Anunció que buscará fórmulas para articular la colaboración. También trabajará en la puesta en marcha de la sede electrónica del Procurador.

«No se entendería el mundo rural sin las diputaciones»

Ante el cíclico cuestionamiento de las diputaciones, Quintana recordó que desde su creación en el siglo XIX «siempre ha habido con ellas sus más y sus menos y en tiempos de crisis se agudizan las críticas». Recordó que son instituciones contempladas en la Constitución y que el «mundo rural no se entendería sin ellas en esta Comunidad».

Cuestionamiento de la institución del Procurador

«La existencia de esta institución se deberá en la medida en que seamos útiles a la ciudadanía, debe ganarse su propia existencia con el trabajo diario». Reconoce que en momentos de crisis se plantea habitualmente la eliminación de instituciones para reducir el gasto «sin pensar la misión que cumplen».

No es necesario obligar a «la vincularidad»

Se mostró convencido de que «no es necesario promover la vincularidad de las resoluciones». Y para explicarlo aludió a que el 80% de ellas son aceptadas por las instituciones. «La fuerza de nuestras decisiones está en nuestros argumentos».

Sin tolerancia a presiones e injerencias en la labor

Respeta las críticas desde grupos de las Cortes a la vía de su nombramiento y agradece los elogios recibidos de todos. En el cumplimiento de su misión ya advierte de que no admitirá injerencias ni presiones en su trabajo realizado con independencia. «No creo que se vayan a producir y si se producen no lo voy a permitir. Si me impiden realizar mi trabajo dimito y me vuelvo a la Universidad».

«Somos justicia gratuita»

Reivindicó la «fuerza moral» de la institución ante la mayor parte de las administraciones que pretenden «colaborar con nosotros». E incide en lo que ahorra el Procurador en litigiosidad. «Somos justicia gratuita».