Lluvias torrenciales y granizo: León vive un particular otoño en el mes de julio

Por la mañana León vivió momentos propios del otoño más crudo. Cielo gris casi negro, lluvias torrenciales, granizo que dejaron parques y carreteras cubiertos de blanco y una temperatura por debajo de los catorce grados. El agua anega León con tormentas que descargan con una virulencia que casi no soe recordaba. La agricultura tiembla y buena parte de la red de alcantarillado de la capital y de alrededores -San Andrés del Rabanedo sin ir más lejos- no es capaz de 'digerir' la cantidad de agua que recibe en unos pocos minutos.

Precisametne por eso el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León ha reclamado hoy que los servicios de mantenimiento y limpieza de la ciudad revisen las alcantarillas y sumideros de las calles para evitar las graves inundaciones que se registran en todos los barrios en cuanto llueve. Los ediles destacan que gran parte de los registros están taponados por falta de campañas de mantenimiento y limpieza lo que evita que asuman el agua de la lluvia fuerte. "Esta situación causa grandes charcos e inundaciones que provocan daños no sólo en edificios sino también en las calles con un grave riesgo para el tráfico", señala el PSOE por medio de un comunicado. Subraya que las tormentas caídas en los últimos días han puesto de manifiesto todos los problemas de mantenimiento de la red de alcantarillado de León que no es capaz de asumir un flujo de lluvia que, en algunos casos, no es tan grande como para crear estas inundaciones en múltiples avenidas, calles y edificios, con inmensos charcos que se mantienen días después de la lluvia. "Se trata de un problema de mantenimiento y limpieza: las alcantarillas están cegadas por las hojas y el resto de la suciedad y quedan taponadas dejando pasar solo un hilo de agua que impide que ésta se evacúe de las calles", agrega.

Además, recuerda que hay problemas de peraltado y drenaje en muchas calles, algunas recién asfaltadas, que provoca encharcamientos y grandes balsas de agua. "El resultado es calles con carriles totalmente inutilizados, convertidos en ríos, un problema que hemos constatado en Reyes Leoneses, Avenida de la Universidad, Paseo de Condesa, Avenida Peregrinos, Avenida Europa o, incluso, en la recién remodelada Calle Astorga, o la calle San Pedro cuya situación ya denunciamos esta misma semana y que hoy, de nuevo, se ha repetido minutos después de comenzar la lluvia", explican los ediles socialistas. Los problemas, agregan los ediles, se han repetido en el Campus o el Hospital de León, con "piscinas" en los aparcamientos y en las calles.