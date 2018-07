López Benito deja Deportes e Infraestructuras, pero se agarra al acta de concejal

El concejal popular José María López Benito acaba de anunciar que deja sus funciones delegadas de Deportes e Infraestructuras, que pasarán a ser responsabilidad de Marta Mejías y Ana Franco respectivamente. Sin embargo, el edil no abandona el acta de concejal. "He considerado que era lo más oportuno", declaró López Benito tras conocerse la noticia. Aseguró además que se trata de un cese temporl y que seguirá "haciendo otras cosas en el Ayuntamiento". "Lo que sí puedo adelantar es que en ningún caso voy a hacer nada que pueda perjudicar al partido o a mis compañeros. Nunca me veréis en el Grupo Mixto o no adscrito", aseguró.