«Los empresarios de León no están rendidos, sus políticos sí»

Lugar: Club de Prensa del Diario de León.. Gran Vía de San Marcos, esquina con calle Fajeros

Fecha: Hoy a las 19.30 horas..

El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) abre hoy el ciclo de jornadas sobre la economía local que organiza Diario de León, con la voluntad de reflexionar desde puntos de vista plurales sobre la encrucijada en la que se encuentra la provincia. El Club de Prensa acoge hasta el próximo día 18 de diciembre las conferencias y posteriores debates para dar voz a los protagonistas del mundo económico leonés.

—El panorama económico que se presenta es pesimista, ¿somos una provincia rendida a las circunstancias?

—El panorama no es bueno, aunque las variables económicas cambian continuamente. La tendencia a nivel nacional es distinta si se provincializa, la situación no es la de la crisis pero tampoco es buena, hay que ser prudente. No creo que estemos rendidos a ninguna circunstancia, pero hay factores que influyen en la actividad empresarial de manera decidida. Hoy el protagonismo político es básico en el desarrollo de una zona, y la colaboración entre todos los estamentos. Si la pregunta es si políticamente somos una provincia rendida, sinceramente creo que sí, nuestros políticos no nos defienden suficientemente. Y quienes defienden las grandes inversiones no tienen suficientemente en cuenta a la provincia.

—¿El Eje Mediterráneo sabe venderse mejor que el Eje Atlántico? ¿Y recibe más apoyos?

—El Eje Mediterráneo tiene más tiempo de vida, y los empresarios que lo respaldan más peso en el PIB. Nuestro problema añadido es político: dedicar esfuerzos al Mediterráneo no puede restar recursos al Atlántico, que no saldrá adelante sin la defensa desde el ámbito político. León debe defender los ramales, no puede quedarse de nuevo aislada. Es fácil que Salamanca y Zamora, el norte de Portugal y el suroeste de Francia se sumen, y eso nos dará más fuerza.

—Podemos discutir la decisión de Vestas, pero ha cumplido la legalidad. ¿Es necesario cambiar la norma sobre subvenciones?

—La legalidad se ha cumplido, y desde el punto de vista empresarial la libertad de mercado es lo más importante. El problema es que no existe una política energética nacional responsable y definida, no hemos vivido más que bandazos. Además, hay que actuar con previsión, adelantar las necesidades de las empresas y crear las infraestructuras necesarias. Las subvenciones en el mundo empresarial son un error, ese esfuerzo debía emplearse en crear las condiciones para que las empresas quieran asentarse. A los políticos hay que pedirles también coherencia, respetamos la reacción de los trabajadores, pero no se puede cuestionar la decisión empresarial ni hacer llamamientos a boicotear sus productos.

—La minería acaba formalmente a finales de este año. ¿Es también responsabilidad de todos los leonesas, por no haberla defendido de los incumplimientos de los sucesivos gobiernos?

—¿Qué defensa podemos hacer los ciudadanos? Quien legisla y decide si el carbón sigue o no son los políticos. O se consigue una política energética nacional que reserve un lugar al carbón en el mix o esto no tiene sentido. A veces se han utilizado los fondos para construir frontones con los que conseguir votos; y no es serio que los gobiernos de uno y otro signo se echen en cara de quién ha sido la culpa. No, no es responsabilidad de los ciudadanos.

—¿Estamos a tiempo de rectificar sobre desapariciones traumáticas para las comarcas en el caso de Feve?

—El problema de la despoblación es de los más graves que tenemos, y las comunicaciones son fundamentales para mantener la población en el mundo rural. Feve ha sido básica en esta misión, y tiene que seguir siéndolo. Además la inversión está hecha, no tiene sentido cuestionarla ahora. Siempre estamos a tiempo de rectificar, pero de nuevo la decisión es política.

—¿Cómo interpreta los continuos retrasos en las obras que tienen que ver con el AVE?

—No entiendo que se generen compromisos y, ante cambios políticos, se paralicen proyectos. Es una falta de responsabilidad política. El AVE necesita conectividad con el resto de los territorios para impulsar el desarrollo del Noroeste, pero priman los intereses partidistas. A veces el trato al ciudadano es insoportable.

—Biotecnología y nuevas tecnologías ¿Son suficientes para que la economía provincial salga adelante?

—Son muy importantes, por la biotecnología teníamos que apostar más. Pero nos olvidamos del sector primario, y la actividad agroindustrial debe de ser muy importante. La cadena de valor de la transformación tendría un enorme peso sobre el desarrollo de la provincia.

—El declive del comercio tradicional es un hecho, y la incidencia de las nuevas tecnologías está clara. ¿Son ideas como cobrar por probarse una solución?

—El modelo ha cambiado. Las ciudades tienen que crear entornos para que los consumidores accedan fácilmente, paseen, tomen algo,... Las nuevas tecnologías son una realidad y el comercio tiene que cambiar también. Diferenciarse es la clave, y apostar claramente por la calidad, no puede aferrarse a lo que ha hecho toda la vida. El sector no va a desaparecer, pero tiene que adaptarse a un mercado que ha cambiado.

—Para crear estos entornos, ¿peatonalizar Ordoño II hubiera sido un acierto?

—Claro, las peatonalizaciones son un acierto en este sentido. Lo mismo ocurre con el rastro, tiene que existir dentro de esa libertad de mercado, cumpliendo la legalidad; pero ubicarse en un lugar adecuado. Siempre he imaginado Papalaguinda como un gran espacio peatonal. Y los domingos lo que hay es suciedad.

—El turismo es una actividad importante, también muy volátil. ¿Puede ser una base de la economía leonesa?

—Forma parte de la economía y cada vez tendrá más importancia, pero no podemos olvidar que el valor añadido lo genera la industria, no los servicios. En todo caso activos como el Camino de Santiago son fundamentales, hay que darle mucho más cariño.

—¿Se atreve a hacer un balance de la capitalidad gastronómica?

—El balance es positivo, se ha puesto a León en el mapa y se le ha dado a conocer. Tiene mérito, aunque podrían haberse hecho más cosas. Ojalá venga otro tema de interés para el próximo año, siempre será una forma de dinamizar el sector.

—Se advierten síntomas de desaceleración. ¿Temen una nueva recesión?

—Es cierto que se perciben estos síntomas, pero no tiene por qué haber una caída del crecimiento. La situación económica es cada vez más complicada, hay que ser muy meticulosos para lograr rentabilidad. Si llega una recesión vendrá determinada por Europa, sería bueno que se mantuviesen los tipos de interés en niveles bajos. El gran problema es el déficit público, si no se reduce las consecuencias de una recesión serán más graves. Y para eso tenemos que crecer más, lo que implica un incremento de la actividad de las empresas, que requiere tener menos cargas impositivas para crecer e invertir en más actividad.

—¿Cómo afectaría una desaceleración a la provincia?

—Encarecer los créditos, tanto personales como empresariales, tiene mucha trascendencia. Pero ahora el mundo empresarial tiene más experiencia, para no caer en los mismos errores. Si algo nos enseñó la crisis es la prudencia. En cambio el Gobierno lleva a cabo políticas sociales que incrementan las cargas para la Seguridad Social, eso va minando los resultados empresariales..

—Una de las quejas reiteradas de la patronal es precisamente la carga impositiva sobre las empresas. ¿Cómo ve las propuestas fiscales de las diferentes administraciones?

—Ahora se plantea un cambio del modelo impositivo, que reduzca las deducciones que se aplicaban las grandísimas empresas. Las cargas impositivas, cuanto más bajas sean, mejor. Si el dinero lo tiene el empresario, en lugar del Estado, puede generar actividad, y el producto final no tendrá la repercusión en el precio. También es un problema la enorme carga de las administraciones, que hay que financiar con los impuestos. El PP gestionó muy bien estas cuestiones en la crisis, sería un error que ahora el PSOE incrementase los impuestos.

—¿Cómo valora los 100 primeros días del nuevo Gobierno? ¿Le ve con capacidad de aguantar o preferiría que se celebrasen elecciones?

—Cada día me levanto pensando si va a dimitir un ministro. Es un Gobierno muy inestable, que depende de partidos pequeños independentistas. Es increíble que los grandes partidos no puedan actuar de forma conjunta en cuestiones importantes, y se digan barbaridades en lugar de hacer un proyecto conjunto.

—A los leoneses se les achaca falta de iniciativa empresarial. ¿Comparte la apreciación?

—Hay empresarios y directivos leoneses, otra cosa es que encuentren las condiciones para invertir en León. Y de eso no tiene la culpa el mundo empresarial. Pero, por ejemplo, veo un mundo joven muy esperanzador, ahí está el ejemplo de la Asociación de Jóvenes Empresarios.

—¿De dónde tiene que sacar el empresario leonés fuerza para salir adelante?

—Del compromiso y la unión de todos los sectores políticos y sociales. La fuerza no la saca el mundo empresarial solo. Si cada uno camina por su lado, mal vamos.