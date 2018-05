«Los movimientos antivacunas son conspiranoicos y sin base científica»

MARÍA J. MUÑIZ | león

«Las vacunas, incluso las tradicionales, han sido, son y van a seguir siendo fundamentales tanto para la salud humana como para la veterinaria». En este último aspecto desarrolla su actividad José Francisco Rodríguez Aguirre, desde el Centro Nacional de Biotecnología-CSIC. Hoy participa en el acto de entrega del Premio Syva a la Mejor Tesis Doctoral, con un seminario sobre Partículas virales vacías: simulación molecular, una poderosa herramienta biotecnológica para el desarrollo de nuevas vacunas. El investigador considera a Syva un ejemplo de innovación y apoyo a las universidades; y critica la «nula base científica» de los movimientos antivacunas.

— ¿Cuál es la aportación de las particulas virales vacías a la investigación en vacunas?

— Su utilización para el desarrollo de nuevas vacunas en lo que se conoce como Virus Like Particles (VLP), tanto en salud humana como veterinaria. Explicaré cuál ha sido su desarrollo, y un ejemplo de los desarrollados en nuestro laboratorio, utilizando diferentes tecnologías para su uso no sólo como un antígeno frente a una enfermedad, sino como una plataforma para el desarrollo de vacunas polivalentes.

— ¿Hacia dónde va la investigación en las vacunas?

— Es amplísima, y las innovaciones avanzan en muchos aspectos. Hay todo un desarrollo en nanotecnología que está abriendo muchos caminos. Los VLP tienen un desarrollo muy innovador en este campo, los virus son nanomáquinas, y como tales están en la base de tecnologías que han aparecido posteriormente.

— ¿Qué ventajas ofrecen este tipo de vacunas y qué potencial tienen?

— Las vacunas tradicionales han sido, son y seguirán siendo durante muchísimo tiempo fundamentales, tanto en salud humana como veterinaria, gran cantidad de problemas inmunológicos están resueltos. Las VLP tienen como ventaja que pueden dar respuesta en situaciones que las convencionales no, puedes dirigir la respuesta inmune específicamente frente a un determinado epítopo (la región de la protenía capaz de disparar una respuesta frente a un determinado organismo). La solución es casi quirúrgica, se puede actuar con muchísima más precisión. Además, con los sistemas disponibles puede llegarse a producciones comercialmente atractivas por el costo que suponen; y también de la seguridad, y eso es básico. No hay que olvidar que actualmente hay un número creciente de vacunas, por ejemplo, frente al cáncer, o para prevenir el tabaquismo. O para reducir la fertilidad de especies invasoras. El concepto de vacuna se ha ampliado enormemente en los últimos años.

— Sin embargo, los movimientos antivacuna se están mostrando muy activos.

— Son movimientos conspiranoicos con una base científica nula. Surgen como parte del cambio de filosofía y mentalidad de la sociedad occidental, cada vez más individualista. Si se vive en un ámbito donde la mayoría de las personas están vacunadas frente a una enfermedad, se crea un efecto barrera que protege al no vacunado. Pero si sale de ese ámbito el peligro de contraerla es enorme. Si el número de individuos vacunados baja de un cierto nivel, el riesgo de la población no vacunada se incrementa de forma extraordinaria. Los actos médicos no están libres de riesgo al cien por cien, pero el peligro que se corre si no se vacuna es muy alto. Estas campañas se hacen con muy poco conocimiento y una falta de rigor increíble, pero se venden muy bien. Cualquier actitud conspiranoica tiene adeptos.

— ¿En qué investiga actualmente su laboratorio?

— Está fundamentalmente enfocado a una enfermedad aviar de enorme importancia mundial, el virus de la bursitis infecciosa, la enfermedad de Gumboro. No estamos tan interesados en la vacuna como en entender la patología causada por el virus, y también en desarrollar nuevos sistemas de vacunación, para lo que colaboramos con laboratorios españoles y extranjeros.

— ¿Conoce el desarrollo del polo biotecnológico leonés?

— A nivel global no, conozco Syva, una empresa modélica que hace un enorme esfuerzo por la innovación, y en este país son estas actitudes las que necesitamos. Apostar por la innovación continua es una apuesta valiente, que va a ser muy rentable. Y, sobre todo, me parece maravilloso que mantenga este premio, cuando desde algunos estamentos políticos se pone en duda y en riesgo la capacidad de la universidad y de los centros de investigación para formar a los alumnos. Es el momento de vindicar la importancia del estudio, el trabajo riguroso y el esfuerzo para conseguir metas, para preservar la universidad.