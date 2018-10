«Los trenes de Feve no circularán por la ciudad antes de dos años» -

A. Calvo | León

Conseguir rescatar el empleo de Vestas y «encauzar el problema de las cuencas mineras» son los dos grandes retos que se marca el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez Samartino se marca para esta legislatura que «no se sabe lo que dará de sí». De momento, tras tres meses como representante del Gobierno de Pedro Sánchez, defiende todos los proyectos iniciados durante la legislatura de Zapatero y por los que los populares «no han hecho nada en siete años».

«No quiero engañar a nadie, los trámites son los que son»

«Es imposible que antes de dos años circulen los trenes de Feve», sentenció rotundo el subdelegado del Gobierno, recordando que Adif trabaja con el acuerdo del PGOU con el Ayuntamiento, «que sigue sus trámites» y a pesar de que «la seguridad viaria está bastante avanzada». Sin embargo, añadió el litigio existente con la empresa con la empresa encargada de suministrar los tranvías. «Yo no quiero engañar a nadie, los trámites son los que son y los técnicos dicen que antes de dos años y entiendo que los leoneses estén hartos después de diez años de espera».

«El Gobierno quiere volver al plan inicial de la Ciuden»

Faustino Sánchez remarcó que «está en condiciones de afirmar que el Gobierno apuesta por la Ciuden», bajo la premisa de recuperar «el proyecto inicial». Es decir, el ámbito museístico, la investigación en la captura de CO2, «aunque será necesario actualizar las líneas puestas en marcha hace diez años», y convertir a la Ciudad de la Energía (ubicada en Ponferrada) «en un proyecto sobre el que pivote la revitalización de las cuencas mineras»

«Sólo habrá explotaciones mineras rentables»

«Existen acuerdos suscritos por gobiernos anteriores y una normativa europea a cumplir, pero eso no significa que el Gobierno no apueste por el carbón». «No se va a prescindir del carbón, pero sólo funcionarán las explotaciones rentables con el apoyo del Gobierno, que ayudará, flexibilizando, la devolución de las subvenciones», «el Gobierno no va a forzar nada y está dispuesto a una transición justa».

«Sólo podemos coordinar a las autonomías en Picos»

Sánchez Samartino defendió que el único papel del Gobierno central para poner orden en los órganos gestores del parque de Picos de Europa es «cooperar con las autonomías, a las que no se les puede quitar sus competencias, y abordar el problema de la descoordinación con ellas».

«Habrá acciones de emergencia en carreteras»

El puente en Puente Villarente, la 621 y la 630 contarán con «acciones de emergencia» para que se pueda intervenir en ellas a fin de reparar los desperfectos en todas estas infraestructuras, avanzó el subdelegado del Gobierno, quien también recordó que el proyecto de las balsas del Órbigo «aún está en fase de impacto ambiental, pero lo prioritario es la modernización de los regadíos, sobre todo en el Páramo».

«Los avances de la autovía llegarán desde Valladolid»

En relación a la autovía León-Valladolid, el subdelegado del Gobierno avanzó que los proyectos, tal y como indicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se irán licitando pero que a la provincia de León «los avances llegarán por la línea de Valladolid hacía aquí»