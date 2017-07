«Luchamos mucho por unir aquella España pero ahora quieren romperla»

miguel ángel zamora | león

«Lo recuerdo, primero, como una gran sorpresa. Allí había gente que había hecho la guerra en el bando republicano y que llegado aquel momento, abrió los brazos, dialogó y dio lugar a acuerdos. Aquello fue en suma el espíritu de la transición. Se trataba de perdonar lo que había pasado y era lo que estaban deseando de verdad los españoles».

A Manuel Ángel Fernández Arias, diputado por León del Grupo Parlamentario Centrista en la legislatura constituyente de 1977 a 1979, la vida no se le ha convertido en un bucle eterno de rememoranza y recuerdos, pero sí le ha puesto en el trance interminable y a veces incómodo de repetir sus vivencias en las primeras Cortes, la Transición, los años del cambio... Los calores tibios del primer día de julio le hacen más llevadera la enésima ronda de preguntas.

«Queríamos olvidar los enfrentamientos y hacer entre todos una España como la que hemos disfrutado durante estos cuarenta años. No se puede negar lo que somos en este momento y lo que fuimos en la época de la República». Rodolfo Martín Villa (UCD), Manuel Núñez Pérez (UCD), Miguel Cordero del Campillo (Independiente), Baudilio Tomé Robla (UCD), Baldomero Lozano Pérez (PSOE), Antonio del Valle Menéndez (Alianza Popular), Ángel Martínez Fuertes (senador por UCD), Julio César Rodrigo de Santiago (senador por UCD), Ubaldo Nieto de Alba (senador por UCD) y el propio Fernández Arias (UCD) integraron la decena de representantes leoneses en las primeras Cortes que conoció la historia del país.

SALIR DE LA POSGUERRA

«Aquel León era una provincia que estaba saliendo de la crisis de la postguerra, la minería estaba bien, la industria era floreciente y había mucho entusiasmo. No se puede narrar lo que fueron las elecciones y la sensación que había en los pueblos por poder ir a votar. Era la España de todos. Esa alegría y ese comportamiento era inenarrable. Una de las cosas que llama la atención actualmente es esa. Si me dicen que en el año 80 iba a estar en la situación de ahora, con el odio otra vez instalado en la sociedad, no lo hubiera entendido en absoluto», aseguró ayer. «Yo era uno de los jóvenes que por mi edad, gustaba de hablar con la gente del Partido Comunista y con la gente mayor. Y ellos te hablaban y te explicaban lo que había pasado en la guerra. Y defendían que había sido un problema de todos, no de una parte solo. Lo que sí nos decían es que los jóvenes teníamos que aprender a hacer una España dialogante, que llegara a acuerdos y que estuviera unida. Eso nunca se me olvidará y por eso me duele que gente que no lo conoció y que no sé lo que les habrán contado, haya llegado a la situación actual, que es penosa».

No es tanto una referencia al hecho diferencial catalán como «a la necesidad de que se tomen medidas y que el actual PSOE reaccione y entre todos les paren los pies y tomen las medidas que se tengan que tomar. Lo que no se puede pretender es hacer una Constitución a medida para que los catalanes estén tranquilos. Todos los españoles tenemos que opinar y defenderla».

Sostiene Fernández Arias que la necesidad de reformar la Constitución no choca con la lógica. «Tenemos que ver cómo están en otros países. Pasan décadas y décadas y no la tocan. Los alemanes han introducido una modificación en la que los presupuestos y los déficits de los lands pasan al Gobierno central. Y nadie ha levantado la voz porque saben que tiene que ser así. Es lo que ha pasado en las autonomías. No se puede llegar a un déficit tan brutal que se provoca un perjuicio a todos. Y a los que no saben estar, hay que pararles los pies».

De los diez leoneses que conformaban la primera representación política seria de la época moderna, seis han fallecido. Martín Villa y Núñez Pérez residen en Madrid. Pese a los intentos de este periódico por recabar su opinión a través de sus gabinetes, no ha sido posible y Cordero del Campillo tiene una salud muy delicada. Los demás, son historia de la historia.

RODOLFO MARTÍN VILLA

«Las elecciones las ganó la moderación en izquierda y derecha»

Fue ministro de la Gobernación entre 1976 y 1979 y de Relaciones Sindicales. «Hay personas que tratan de darle a la Transición una pureza y una categoría que tampoco tenía porque aseguraban que fue milimétricamente concebida desde el principio hasta el final. Algunos llegaban a decir que todo el proceso estaba escrito en una servilleta de papel que habían escrito el Rey y Suárez en los años sesenta en un restaurante de Segovia cuando Suárez era gobernador. Eso es no conocer la política, España y a los dos personajes. Las elecciones las ganó la moderación en la izquierda y en la derecha

MANUEL NÚÑEZ PÉREZ

«Hicimos lazos de amistad que aún perduran con enemigos»

Ministro de Sanidad entre 1981 y 1982. «Aquellos primeros diputados y senadores formamos parte de un inolvidable y heterogéneo grupo de parlamentarios constituyentes que siempre estuvo presidido por la voluntad de cooperación y en él se anudaron entre adversarios políticos, teóricamente irreconciliables, lazos de amistad que aún perduran».

CORDERO DEL CAMPILLO

«Sólo a nosotros nos corresponde devolver la dignidad al ciudadano»

Conocido como el diputado que sacó a Dios de la Constitución, sostiene: «Estamos solos. No nos va a ayudar nadie. De nosotros, y solo de nosotros, depende cambiar las cosas y devolver la dignidad a los ciudadanos».

BAUDILIO TOMÉ ROBLA

El inicio de una saga de

políticos leoneses

Tomé fue nombrado Consejero de Interior y Administración. A pesar de los argumentos favorables que se esgrimieron, como la fuerza que daría la unión de León con Castilla, la integración fue adoptada como un mal menor, y tiempo después sería percibida como un error por muchos de los que apostaron por ella.

BALDOMERO LOZANO

Adalid de los que se oponían al León con Castilla sin consulta

Alejado de los centros económicos más fuertes del país, León se encontraba también, a la muerte de Franco, apartado de las corrientes más duras de oposición al Régimen. Si la lucha antifranquista había sido escasa (casi siempre circunscrita a las zonas mineras), la tradición de manifestaciones populares había sido nula.

Las expectativas puestas en la manifestación convocada por el GAL (Grupo Autonómico Leonés), Alianza Regionalista Leonesa y los débiles partidos Izquierda Republicana, Partido Socialista Popular y Partido Carlista por la autonomía leonesa el 18 de marzo de 1978 eran de que acudieran unos escasos cientos de personas.

La incomodidad se hizo notar desde el principio, cuando al encuentro no acudieron los representantes leoneses de AP -Antonio del Valle Menéndez-, ni del PSOE -Baldomero Lozano Pérez- porque no estaban de acuerdo en la integración del pueblo leonés en el ente castellano-leonés sin una consulta previa a sus habitantes.

ANTONIO DEL VALLE

A caballo entre la política y la energía de la provincia y del país

Emparentado con el ex presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro fue durante décadas un destacado y activo miembro de la política, ya que además de ser presidente de la Diputación Provincial de León durante los años 60 y 70, fue nombrado gobernador civil de Tenerife, director general de Política Interior y Asistencia Social, subsecretario técnico del presidente del Gobierno, consejero de Economía Nacional y también diputado en las Cortes Constituyentes de 1976, así como miembro de varios comités internacionales relacionados con la energía.

ANGEL MARTÍNEZ FUERTES

Un papel decisivo para la educación del futuro

Su labor en el Senado fue decisiva para la redacción del artículo 27 de la Constitución Española en el que se recogía el derecho a la educación, una enseñanza básica obligatoria y gratuita, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, la libertad de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes o la programación general de la enseñanza con participación efectiva

RODRIGO DE SANTIAGO

Senador, presidente de la Diputación y concejal de León

Médico cirujano de profesión, Rodrigo de Santiago se inició en la vida pública con UCD al llegar la democracia. Fue senador en las primeras Cortes democráticas y presidente de la Diputación de León; y concejal del Ayuntamiento de León desde 1991 hasta el 2003.

UBALDO NIETO DE ALBA

El discreto senador que presidió la comisión de Hacienda

Senador por León (1977 - 1982). (Constituyente y Primera Legislatura), fue también presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Senado 1977 - 1982). Consejero del Tribunal de Cuentas. Elegido en 1982 por el Senado y reelegido en 1991 por el Congreso.