Luis del Olmo: "Se ha ido Juan, compañero del alma, corazón de León"

"Nos ha dejado un leonés de una pieza". El periodista Luis del Olmo, amigo personal de Juan Morano, evoca la figura del político en el trance de su muerte: "Si tengo que definirle en una frase, diré que nunca se arrugana, que a su personalidad no se le podían poner cerrojos, como tampoco se puede poner puertas al campo". Luis del Olmo sostiene que era capaz de ir al fin del mundo por defender sus ideas, como demostró en los momentos más importantes de su vida. "Yo tengo hermosísimos recuerdos con Juan Morano. Como alcalde de León me concedió la Medalla de Oro de la Ciudad y permitió que mi programa, Protagonistas, del que era un enamorado, se retransmitiera desde el Altar Mayor de la Catedral. "Se emocionó al oir cantar a la hija de Montserrat Caballé acompañada por la orquesta cubana", rememora. Luis del Olmo no se olvida de su faceta de tertuliano y evoca su brillantez como tertuliano. "Fue un verso suelto del PP, leal de sus principios. No cambiaba por nada ni por nadie", enfatiza al tiempo que sostiene que esa manera de ser provocó que terminara su vida política en el Grupo Mixto. "Le derivaron del Congreso al Senado, pero él tenía claro que había entrado en política para seguir los dictados de los que le habían elegido".

El periodista berciano define a Juan Morano como "arrebatado, firme y sincero". "Nunca se vendió al mejor postor. Defendió la minería y por eso tuvo que marcharse. Nunca se sometió al incensiario del poder". Luis del Olmo recuerda además al exalcalde como un berciano consorte. "Me acuerdo de Encina", y asegura que a Morano "le llora todo León, desde La Cabrera hasta la Maragatería, desde Picos de Europa hasta la ribera del Órbigo, desde el Bierzo hasta Tierra de Campos". "Se ha ido rodeado de sus seres queridos. Se nos ha ido Juan, compañero del alma, Corazón de León".