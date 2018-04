Luis Tudanca guarda silencio ante la polémica del máster de Oscar Álvarez

A.G.P. | león

Silencio. Es el camino por el que ha optado el líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, ante la polémica que ha suscitado el inexistente máster del procurador y miembro de la ejecutiva autonómica Óscar Álvarez. A pesar de la cascada de críticas que el asunto ha desatado en las filas socialistas, donde destacados cargos exigen explicaciones al político leonés y la investigación del asunto por parte del partido, Tudanca ha obviado por ahora la cuestión y prefiere evitar pronunciarse sobre el asunto. Este periódico trató ayer durante toda la jornada de conocer su opinión y si pondrá en marcha mecanismos disciplinarios, aunque no contestó ni a llamadas ni a mensajes.

Desde León, el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, zanjó la cuestión con una lacónica frase: «No es de mi competencia», tras ser preguntado si pediría la dimisión de Álvarez después de conocerse que la Universidad Pontificia de Salamanca ha ratificado que el supuesto máster que el procurador refleja en su currículum (Máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política) es en realidad un diploma que acredita que asistió a clase. «No puede tener el máster por la simple razón de que no tiene ni grado ni licenciatura», explicaron a este periódico fuentes del Registro General de la Pontificia, donde apostillaron: «No puede poner en su currículum que tiene este máster porque no lo tiene, lo único que puede defender es que asistió a las clases, nada más». Tampoco es cierto que el procurador y miembro de la ejecutiva autonómica —está al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Redes Sociales— diera cursos en la Pontificia, tal y como ha verificado el centro. Únicamente impartió dos conferencias en 2012 y 2014.

Álvarez declinó también ayer realizar declaraciones sobre la polémica y no quiso relatar si Tudanca ha hablado o no con él sobre el asunto del máster. El político leonés se remitió a su muro de Facebook para hablar del tema. «Allí ya he dicho todo lo que tenía que decir».

En la red social indica: «Al igual que hoy le sucediera al portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, leo en los medios de comunicación que estudié un Máster que nunca fue legal». Explica que en el curso 2008/2009, antes de los grados y Bolonia, «cursé un título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca cuya denominación es Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política».

Asegura que la matrícula le costó más de 9.000 euros «pagados en tres plazos» y tuvo que pedir un préstamo para poder pagarlo, «eso sí, fue una de las mejores experiencias personales y académicas de mi vida, en las que asistí a la Universidad de Miami y a la Católica de Buenos Aires...». «El título que poseo dice que cursé la titulación llamada ‘Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política’ y si no es legal, supongo que le tendré que pedir a la Universidad que me devuelvan la matrícula». Alude al caso Cifuentes: «Ahora todo está en duda y se pone en marcha la táctica del ventilador del PP y sus cómplices, intentando tapar una trama de mentiras de Cifuentes». Y arremete contra miembros de su propio partido a los que acusa de «disfrutar» con la polémica. «Lo siento por ellos, por los que siguen instalados en la inquina».