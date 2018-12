Los Lunes sin Sol traslada su concentración al 7 de enero

DL | León

La plataforma los Lunes sin Sol ha trasladado al 7 de enero su concentración por la muerte de las últimas mujeres víctimas de violencia de genero. Las asociaciones que integran la plataforma señalan que a punto de cerrarse el 2018, han fallecido como consecuencia de esta lacra social cerca de medio centenar de mujeres en España. Desde 2003, cuando se puso en marcha el registro, son 974 vidas de mujeres sesgadas a las que hay que sumar otras 27 víctimas, niños y niños. «No nos cansaremos de exigir libertad, libertad y seguridad para las mujeres para poder hacer con nuestras vidas lo que deseemos en cualquier momento sin estar siendo juzgadas por nuestras conductas y cuestionadas en nuestra palabra», señalan en el manifiesto los miembros de la plataforma, que vuelven a exigir la implicación no sólo del Gobierno, si no de toda la sociedad para que no sean asesinadas más mujeres.