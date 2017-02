Macetones contra delincuentes

l. urdiales | león

La asociación vecinal Eras Norte ha logrado que sus quejas ante la inseguridad y la delincuencia que merodea por el entorno no caigan en un eco improductivo. El Ayuntamiento de León ya ha decidido diversas medidas para deshacer la tela de araña que ampara a los bandidos en el dominio de las urbanizaciones, diana desde hace casi medio año de bandas de asaltadores que desvalijan viviendas con una impunidad insultante en este límite norte de la capital leonesa. La primera, bloquear el acceso a espacios abiertos del entorno que son base de los delincuentes para observar a sus víctimas potenciales, y lanzaderas desde las que acometen los asaltos. La barrera no afeará el entorno. Los responsable de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de León ya se han decido por el sistema de contención: macetones rojos que han decorado desde hace años algunas zonas señeras de la ciudad (primero, en el centro, luego en los barrios) tendrán desde ahora, en el extremo norte de la avenida de Peregrinos una condición disuasoria para los que emplean un espacio sin urbanizar como zona de vigilancia para fechorías en las viviendas alineadas en las urbanizaciones al otro lado de calle. Las macetas se van a colocar de forma inmediata; de la misma manera que en la reunión entre la asociación de vecinos de Eras Norte y el alcalde y el concejal de seguridad de León se anunció como inmediato elevar la intensidad de la iluminación a lo largo de la avenida de Peregrinos, que hasta ahora sombrea un área verde que da cobertura a los ladrones para operar con holgura en las viviendas del otro lado de la calle. «La noche, la oscuridad, es una condena añadida para los vecinos de esta zona», alertó hace ya algunas semanas Francisco Martínez Fidalgo, presidente de la asociación vecinal que prendió de la urgencia de dotar de un entorno seguro a este área de la periferia de la ciudad leonesa, predilecta para las bandas de ladrones que operan habitualmente en esta capital y su alfoz. Los afectado de Eras Norte ya han determinado un despliegue de seguridad privada para poner coto al rosario interminable de robos y asaltos que sufren en estas urbanizaciones. Medidas que esperan complementar con las disposiciones adoptadas desde el Ayuntamiento de León, que van más allá de las habituales de patrullas policiales que tienen un efecto disuasorio puntual. El área urbana que marca el cordón norte de León sufre desde el pasado verano el fenómenos de esa delincuencia desatada que asalta domicilios y saquea viviendas Oleadas de robos que no terminan y a medida que avanzan los días extienden el número de afectados.

Las dos intervenciones paliativas que ha planteado el Ayuntamiento de León en su reciente encuentro con los responsables de la asociación que representa a los vecinos tendrán otros apéndices. El más relevante se refiere a medidas de reordenamiento del tráfico en la calles que tejen estas urbanizaciones. Primero, para rebajar la presión circulatoria que en medio de las dos vías principales que bordean perimetralmente la zona urbana afectada, entre la carretera a Carbajal y la prolongación de la avenida de Peregrinos. El área de tráfico del Ayuntamiento de León va a definir una propuesta que presentará en breve a la asociación vecinal para acotar la facilidad que encuentran los ladrones para acceder al área. Y aplicarán las sugerencias propuestas por los afectados en torno a reducir el efecto de sentirse observados por los delincuentes que planean nuevos asaltos. De forma inmediata, un haz de luz limitará la cobertura que da la oscuridad a los ladrones en la ribera.