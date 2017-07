Una madre se expone a pena de prisión por pegar a su hija

miguel ángel zamora | león

El Juzgado de lo Penal número 2 de los de León pasará vista oral el próximo día 17 de julio a partir de las 11.30 de la mañana a la acusación de violencia doméstica que pesa sobre una vecina de León acusada de agredir a su hija adolescente y al hijo de su compañero sentimental.

De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal que obra en poder de este periódico, los hechos se produjeron el día 2 de abril de 2016. En torno a las 20.00 horas, la sospechosa. mayor de edad y sin antecedentes penales, protagonizó una discusión familiar en el transcurso de la cual agredió a su hija de 13 años y a un hijo de su pareja, de 14 años de edad.

Como consecuencia de los hechos, la adolescente resultó con lesiones consistentes en hematomas en el hombro derecho, en la región auricular derecha, en la región facial derecha y en la región periorbitaria derecha, así como en la muñeca y en la extremidad superior hecha y en el hombro izquierdo que precisó una primera asistencia facultativa sin necesidad de posterior tratamiento.

Tardó en curar ocho días, ninguno de ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales y no le quedaron secuelas.

MÁS LESIONADOS

Al hijo de su novio le dio dos o tres bofetadas que precisaron para su curación de una primera asistencia facultativa pero sin necesidad de posterior tratamiento médico. Tardó en curar un día pero no le quedaron secuelas.

La fiscal considera que los hechos son en ambos casos sendos delitos de maltrato familiar y califica de autora a la acusada. Por ello procede imponer las penas de nueve meses de prisión por cada uno de ellos y la inhabilitación para el sufragio pasivo por espacio de dos años, que también lo serán de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y tres años de alejamiento a no menos de 500 metros de los menores.

LA DEFENSA PIDE LA ABSOLUCIÓN

La defensa discrepa con la versión de los hechos que presentan el Ministerio Fiscal y la acusación particular (que encarna el que era su compañero sentimental) y solicita la libre absolución de su clienta, por entender que su comportamiento no puede incardinarse en ningún ilícito penal y que los hechos no se produjeron en la forma en la que se relatan en los escritos de acusación.

Por todo ello, se exige la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.