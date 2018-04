La magistrada solicita la apertura de juicio oral por el caso de la estafa de los seguros

miguel ángel zamora | león

La magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de los de León ha ordenado la apertura de juicio oral contra cerca de 70 investigados por el caso de la ‘estafa de los seguros’, en el que el Ministerio Fiscal sostiene que una trama organizada dispuso un operativo para defraudar supuestamente alrededor de cinco millones de euros a varias aseguradoras por el sistema de la denuncia de falsos accidentes de tráfico, por los que se cobraban indemnizaciones que posteriormente se repartían los implicados.

Las defensas de los sospechosos niegan esta versión de la acusación pública, pero la magistrada acaba de rechazar los últimos recursos y ha decidido remitir el voluminoso sumario de la causa a la Audiencia Provincial, para que fije fechas con el objeto de celebrar la vista oral.

«Vistos los escritos y las manifestaciones realizadas, el alcance e interés del auto de apertura del juicio oral, por su propio contenido no es otro sino el reconocimiento definitivo del derecho de acusar una vez finalizada la instrucción con base en la existencia de uno o varios hechos punibles, según las diligencias practicadas, atribuibles a uno o varios sujetos concretos y sin que ello suponga el pronunciamiento acerca del fondo del asunto (propio del juicio oral y no de esta fase intermedia), y así una vez dictado y formulados los escritos de acusación, procede la continuación de la causa sin que pueda impedirla la falta de cumplimiento alegada de formalidad alguna so pretexto de causar indefensión, máxime cuando la defensa es conocedora en este momento procesal y a través de las referidas resoluciones, debidamente notificadas de cuantos hechos se le imputan», explica la magistrada en el auto.

El escrito de calificaciones provisionales tiene un volumen de 90 folios. Explica que el grupo, al menos desde finales de 2008 hasta marzo de 2013, de común acuerdo y con el fin de obtener un beneficio ilícito en perjuicio de compañías aseguradoras, vino simulando siniestros de tráfico y sus consecuencias lesivas (lesiones y/o secuelas sufridas por los partícipes o alguno de ellos), creando y/o participando en una trama dirigida a conseguir fraudulentamente indemnizaciones de diversas entidades aseguradoras.

Para ello, siempre según el Ministerio Público, preparaban los accidentes de circulación llevando a cabo una serie de actuaciones en las que era necesario el concurso de los acusados: desde los partícipes en las simulaciones de los accidentes (o sus consecuencias lesivas), hasta los profesionales sanitarios que debían acreditar la existencia de esas lesiones o secuelas y los gastos originados por la atención o tratamientos prestados a los «lesionados», o los letrados que deberían figurar en defensa de alguno de los implicados, todo ello para aparentar verosimilitud y crear la documentación ficticia (parte amistoso del accidente, informes médicos de las lesiones y demás).