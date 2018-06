Majo exige el cambio de la regla de gasto «para no ser paganos del déficit de otros»

"No pueden penalizar a las administraciones locales, cuando precisamente son ellas las que cumplen con el objetivo de déficit, no como las autonomías y el Estado». El presidente de la Diputación reclamó ayer al Gobierno que modifique la regla de gasto para no toparse con límites que sus arcas pueden superar y así evitar que se vean bloqueadas inversiones. Juan Martínez Majo recordó que en los últimos siete años las diputaciones han cumplido con el objetivo de déficit y han contribuido a que España también cumpla, no como las comunidades y el Estado. «En muchas ocasiones somos los paganos de lo que hacen otros con déficit abultado».

Apuntó, además, que las corporaciones locales han contribuido durante este tiempo al crecimiento económico provincial y el impulso del empleo «sin contar con subvenciones de otras instituciones en muchas ocasiones». Reflexiones del presidente de la Diputación para explicar a la Corporación el plan económico y financiero que deben presentar a la Junta para que les autorice la subida del techo de gasto y así hacer frente al pago anticipado del cien por cien de las obras incluidas en el Plan de Cooperación Municipal, que este año desembolsará de las arcas del Palacio de los Guzmanes 48,5 millones, tres veces más que la cantidad inicialmente prevista gracias a los remanentes heredados de otros ejercicios. Se trata del mayor contingente económico para la mejora de infraestructuras básicas en el medio rural repartido por la institución provincial en su historia.

El presidente explicó que la modificación en la gestión del Plan de Cooperación (los antiguos Planes Provinciales) incluye el pago del 100% anticipado a los ayuntamientos, una vez acreditada la adjudicación y contratación de la obra. Este hecho ha provocado que la Diputación rompiera la regla de gasto en más de 16 millones, pasando de los 77 a los 93. Y todo ello, contando con un remanente líquido de tesorería de 134 millones, la previsión de deuda cero a 31 de diciembre de este año y un superávit no financiero de 13,3 millones. Apuntó que la «solidez» de las cuentas permitirá que el techo de gasto supere los 110 millones, «compatible con la sostenibilidad financiera, sin necesidad de recortes, ni poner en peligro ninguna inversión prevista».

Tras la explicación, el diputado de UPL, Matías Llorente, recordó al presidente que la Junta «ha salvado la situación» y remarcó que en la Junta de Portavoces «se nos dijo que no podían hacerse los anticipos». Agradeció «la buena gestión política, si no hubiéramos tenido serios problemas en los municipios». Reclamó que los ayuntamientos también puedan utilizar los remanentes y no se encuentren con el techo de gasto.

Las críticas llegaron de la mano del diputado de Cs, Juan Carlos Fernández, subrayó la «necesidad de cumplir la Ley, no gastar por gastar, aunque benditos sean los Planes Provinciales». No obstante, advirtió de que «a lo mejor ahora los problemas vienen con Hacienda».

«No es gasto, es inversión», aclaró Majo. «Con una media de ingresos financieros incondicionados de 115 millones de euros, ¿quién nos va a poner trabas al techo de gasto, no puede ser discutible; no peligran los Planes, el asunto no era en absoluto grave».