Majo se ve con respaldo suficiente para liderar el PP leonés «por responsabilidad»

maría j. muñiz | león

«A día de hoy no tengo ninguna decisión tomada, pero no descarto nada. Llevo desde los 19 años en el partido, y ahora puede pasar de todo. Pero los tiempos tienen que marcarlos los órganos del PP». Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación y alcalde de Valencia de Don Juan, señaló ayer que si da el paso de optar a la presidencia provincial del PP será «por responsabilidad, por servicio al partido, y siempre que tenga suficientes apoyos. No voy a dar ningún paso en falso, y desde luego no tengo ninguna ambición personal en este sentido».

Sin embargo, el presidente de la institución provincial recordó que «queda año y medio para comenzar a hacer las listas electorales, y León tiene 208 ayuntamientos en los que hay que preparar las candidaturas para las municipales. Y en esto sí que tengo mucha experiencia, llevo toda la vida en el partido».

Martínez Majo insistió en que la candidatura «no me quita el sueño», pero asumirá la responsabilidad «siempre que tenga gente a mi lado». Destacó que en los próximos días hablará con los dirigentes del partido, «y por supuesto con Antonio Silván». Porque la decisión «no va a demorarse más de ocho o diez días».

«Sumar y cohesionar»

Para Majo «lo más importante ahora en el partido es que es hora de cohesionar, y sumar, sumar y sumar». Una tarea para la que se siente respaldado. «Es violento decirlo de uno mismo, serán los demás los que tengan que decir si me apoyan o no. Pero sí, me siento respaldado, en la institución estoy muy cómodo, y ese apoyo es decisivo para que pueda tomar una decisión de cara a optar a la presidencia del partido».

El congreso

El 10 de junio es la fecha propuesta por el Partido Popular de León para celebrar un congreso provincial en el que deberá elegirse un nuevo presidente. Ayer Eduardo Fernández señaló que no será una excepción al régimen de incompatibilidades fijado en los recién aprobados estatutos nacionales, y que dejará su cargo al frente del partido provincial para mantener su actividad como diputado nacional.

Antonio Silván, alcalde de León y que disputó el puesto de presidente regional de los populares a Alfonso Fernández Mañueco, rechazó ayer adelantar cuáles son sus intenciones de cara al congreso provincial. «El congreso no está convocado, y no voy a hablar de esto», señaló con insistencia. Sólo indicó, de vuelta del Comité Nacional del partido, en el que participó ayer en Madrid, que los congresos locales tendrán que estar cerrados «antes del verano».

De momento Eduardo Fernández señaló ayer que la intención del partido es que el congreso provincial se celebre con el sistema ordinario de primarias que se ha implantado, en lugar de la fórmula asamblearia. En este caso cada uno de los candidatos que se presente a la presidencia deberá obtener al menos 90 avales. La votación será directamente a los candidatos, con el sistema de doble vuelta.

De aceptarse la fecha propuesta por el partido en León el congreso debe ser convocado al menos 45 días antes, y las precandidaturas presentarse entre los siete y quince días siguientes. Si hay dos o más precandidaturas se convoca una campaña electoral interna por un máximo de 21 días. Los dos precandidatos que obtengan mayor número de votos serán proclamados candidatos.

Si uno de ellos obtuviese más del 50% del total de los votos, una diferencia de más de 15 puntos y hubiera sido votado en más de la mitad de las circunscripciones, será proclamado ante el congreso candidato único a la presidencia provincial del partido.