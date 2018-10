Mañueco dice que Silván es el primer posible candidato a la Alcaldía

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues que quiere que le diga Sr. Mañueco....OJALÁ NO SEA ASÍ. De ser cierto, se le van a ir unos cuantos votos...Porque en León estamos hasta la coronilla de este alcalde. Que está transformando la ciudad ? ..No sé donde lo vé usted Sr. Mañueco...Han sido 4 años perdidos. Esperemos que no sean más.