Las marcas de calidad de León piden que se les promocione en la provincia antes de lanzarse a otros mercados

Representantes de las dieciséis marcas de calidad en las que se engloban los diferentes sellos y marchamos de los productos de León han abogado hoy porque la difusión de los mismos comience dentro de la propia provincia, donde aún son desconocidos, para después salir al exterior. Así lo ha trasladado el director técnico de la DO Tierra de León, Alejandro González, en declaraciones a los medios minutos antes de realizarse un encuentro entre productores y periodistas en la Casa de las Carnicerías de León capital. "Debemos aprovechar un año como este de la Capitalidad Gastronómica, que sabemos que no se va a repetir, para que los hosteleros conozcan y ofrezcan los productos de León en sus establecimientos", ha señalado, al tiempo que ha reconocido que en esta materia "se ha avanzado mucho en estos tres primeros meses del año". Los representantes de estas marcas de calidad han lamentado que sean los propios hosteleros de León los que muchas veces no ofrecen productos de la tierra y han confiado en que la promoción de la despensa leonesa comience dentro de los límites provinciales para poder después salir al exterior.

"Queremos empezar por conocernos en León y luego salir al resto de España o incluso al extranjero en función del margen de crecimiento que cada uno tenga", ha agregado González. Por su parte el alcalde de León, Antonio Silván, ha recordado que bajo estas dieciséis marcas de calidad se esconden "multitud de productos leoneses que venden la marca León". Silván ha agregado que toda la provincia debe tener "la mirada puesta en el producto y en la innovación" y ha recordado que los productores de esta industria, más de 500, son uno de los motores principales de la provincia. En este sentido, ha recordado que la agroalimentación aglutina el diez por ciento del PIB de la provincia leonesa y que son 300 los productores que se engloban bajo la marca 'Manjar de Reyes' en este año de Capitalidad Gastronómica.