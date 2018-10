Marcelo, el centurión olvidado de León

Muy poca gente sabe que San Marcelo es el patrón de la ciudad de León. Es el centurión romano olvidado. Tanto, que no se celebra ni su fiesta y León ha elegido celebrar la festividad de San Froilán, obispo eremita y santo que es patrono de la diócesis.

El alcalde, Antonio Silván, ha mostrado su gratitud y orgullo a los 214 miembros de la Policía Local de León “por vuestro espíritu de sacrificio y vocación de servicio al ciudadano todos los días del año y a todas horas del día. Un año más llega la fecha de honrar la festividad del patrón de la Policía Local de León y que también lo es de nuestra ciudad. Un año más, nos damos cita para rendir homenaje a uno de los servicios mejor valorados y agradecer la labor que hacen por todos nosotros el resto de los 364 días del año”.

El solemne acto este año ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y ha contado con la presencia, además de varios miembros del equipo de Gobierno y del resto de la Corporación, con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez; el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín; el general jefe del MACA, Luis Carlos Torcal Ortega; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana López del Ser; el coronel subdelegado de Defensa, Francisco Javier Álvarez-Campana Rueda; el coronel director de la Academia Básica del Aire, José Antonio Gutiérrez Sevilla; la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, María Isabel Morán; y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Andrés Gutiérrez Fernández.

Silván, en esta ocasión, ha destacado en su intervención que este es un año especial “para todos los leoneses y para el resto de españoles, ya que se conmemoran dos efemérides muy importantes: el 175 aniversario de la unificación de la bandera nacional actual para todas las instituciones y cuerpos del ejército y el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978”. “Un buen día –continuó el alcalde- para recordar lo que nuestra bandera nacional significa. Más allá de las voces que interesadamente siempre tratan de ensombrecer lo que realmente representa, nuestra enseña nacional simboliza nuestra nación, y remarco la palabra nuestra,... y a nuestros ojos, los de los españoles, ella debe representar nuestra soberanía nacional como pueblo y nuestra libertad como sociedad. A ojos del mundo, nuestra bandera es hoy el símbolo que representa a una sociedad avanzada, respetuosa, tolerante y solidaria que vive en democracia. El símbolo de una sociedad que ha dejado atrás sus prejuicios y sus tópicos para convertirse en un país respetado y respetable en todo el mundo”.



Al mismo tiempo, en pocos días se cumplirán 40 años desde que “los españoles aprobamos la Constitución de 1978. Remarco el año como elemento para diferenciarla y destacarla, pues esta Constitución es la historia de un éxito. La historia de un éxito de los españoles y para los españoles. De un éxito tras muchos errores y fracasos pasados. De un éxito, y de esto también debemos ser conscientes que tuvo, tiene y tendrá numerosos adversarios y dificultades que superar. La conmemoración del 40 aniversario de nuestra Constitución es la celebración de la libertad, de la igualdad y del respeto entre diferentes opciones; la aclamación del pacto que hizo una generación de españoles para enjugar los enfrentamientos de las que habían vivido antes y garantizar la convivencia de las actuales y de las futuras que vendrán. La clave de nuestro avance social, económico y cultural. La llave maestra que nos abrió la puerta del conjunto de sociedades modernas y avanzadas al que ya desde hace décadas pertenecemos”.

Constitución: libertad e igualdad para todos

Y recalcando los aspectos positivos de la Constitución, libertad e igualdad, Silván ha subrayado la relevancia que tiene la seguridad y, por tanto, “la importancia de la existencia y la labor de servidores públicos como los que integran la Policía Local de León”. A los agentes de este cuerpo de la ciudad se ha dirigido el alcalde: “Sois uno de los pilares fundamentales en la garantía del cumplimiento de la ley y en el mantenimiento de nuestro estado de derecho, que son en sí mismas las garantías máximas de nuestra libertad, de nuestra igualdad y de nuestra convivencia social. La seguridad es un activo que no vemos ni tocamos pero que sí sentimos y que da a toda la sociedad la confianza y la certidumbre necesarias para vivir nuestra vida con garantías y tranquilidad. Sin seguridad no hay justicia; sin seguridad no hay libertad; sin seguridad no hay igualdad de oportunidades; sin seguridad una sociedad no puede avanzar”.

El alcalde ha reconocido la labor que los policías locales realizan cada día en la sociedad: “Nuestros agentes están en las calles enfrentando los peligros más eventuales, pero también están en los colegios enseñando educación vial a nuestros jóvenes, en situaciones de inclemencias meteorológicas y en todo momento y lugar donde existe riesgo o necesidad de ayuda a algún vecino”.

La Policía Local de León, a través de la Brigada Especial de Seguridad Ciudadana y de las Unidades de Policía de Barrio, de Tráfico, de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, de Atención a Menores y de Atención a Mayores, realiza cada día funciones preventivas, funciones asistenciales, o funciones de atención al ciudadano. “Una suma de actuaciones, de acciones, de esfuerzos, en los que siempre se observan vuestras señas de identidad: profesionalidad, responsabilidad y rigor”, añadió Silván.

Condecoraciones por actuaciones y trayectorias ejemplares

La Policía Local de León y el Ayuntamiento de León han concedido esta mañana la Medalla al Mérito de la Policía Local con distintivo de plata:

Al oficial del Cuerpo de la Policía Local de León Manuel Alonso Fernández, al cabo primero de la Guardia Civil José Luis Bajo Fernández y al guardia civil Luis Suárez Quiroga por su actuación en el mantenimiento del orden público en la ciudad y el auxilio con independencia de encontrarse fuera de su demarcación en unos hechos ocurridos el 27 de agosto de este año en la avenida Sáenz de Miera.

A los funcionarios de la Policía Local del Ayuntamiento de León Nicolás Joaquín López Rodríguez, Antonio Joaquín Morán Merino, Julio Cantón Mayo y José Luis Rivero Prieto “por sus trayectorias ejemplares en el cuerpo y cuyo reconocimiento es unánime por sus compañeros”.

Al oficial de la Policía Local Santiago Bango Pérez “por su extraordinaria labor en el cuerpo dentro del ámbito formativo, destacando por su participación decisiva en la creación del sistema BRICPOL, en el desarrollo de los primeros cursos de autoprotección para mujeres víctimas de violencia de género y por su contribución también en otros cuerpos policiales”.



El alcalde mostró su “reconocimiento y agradecimiento personal, mi sincera enhorabuena, a todos y a vuestras familias, por esta Medalla al Mérito de la Policía Local de León con distintivo de plata pero, sobre todo, enhorabuena por los valores, compartidos por todos, que representáis y por los que se os otorga”.