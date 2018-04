María Eugenia Gancedo: Si me dicen que tome una decisión, la tomaré

La secretaria general de la Agrupación de San Andrés del Rabanedo, en la que milita el procurador Óscar Álvarez, aseguró que, si bien para ella la polémica del falso máster de Óscar Álvarez no es una prioridad, acatará la orden que le den desde la Federación Autonómica del PSOE. “No he recibido ninguna llamada de Luis Tudanca ni de Javier Alfonso Cendón”, precisa la alcaldesa de San Andrés, que insiste en que no puede posicionarse hasta saber qué quieren hacer sus superiores políticos. “Está claro que Óscar Álvarez no puede tener el máster sin contar previamente con una licenciatura o una diplomatura” admite al tiempo que zanja la polémica con la afirmación de que tiene un ayuntamiento que dirigir.