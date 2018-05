Marín convoca el martes la mesa de negociación por la RPT

DL | León

El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, informó ayer de que ha convocado para el próximo martes la mesa de negociación para abordar la RPT. Marín explicó que la institución académica acata así la orden judicial «porque lo pide una sentencia y porque ahora todos los jueces van en esta línea», en relación a que antes sólo se convocaba para negociaciones colectivas y no para casos puntuales. El rector responde así a UGT, después de que presentara una denuncia por no negociar la RPT y José Carlos Cosgaya asegurara ayer que la Universidad no había recurrido la sentencia. «Acatamos la sentencia porque sólo dice que no convocamos la mesa, pero el juez sí reconoce que hubo negociación y el martes se tendrá que decidir lo que sea», sentenció el rector.