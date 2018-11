Marín defiende que en Filosofía y Letras sólo hay «seis puntos de goteras»

á. c. | león

Ante las críticas que arrecian por parte de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras por el estado de las instalaciones, el rector de la Universidad de León, Juan Francisco Marín, minimizó los hechos al afirmar que «ahora mismo existen seis puntos de goteras que afectan a cuatro despachos y un aula, y no hay problemas de seguridad o riesgos laborales». El dirigente universitario insistió en que «se ha dicho que se ha retirado la cubierta del edificio y eso no es así, el techo no se cae», y explicó que «la fecha de finalización de las obras fijada por la empresa era el próximo 5 de noviembre». «Tampoco es así, pero espero que en un mes esté concluida», expuso ante los miembros d el claustro, celebrado el pasado miércoles. Frente a estas explicaciones, los alumnos y profesores exigen «un plan de obras bien estructurado», no el caos que viven ahora.