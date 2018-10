El martes comienza el asfaltado del Paseo de Salamanca

El próximo martes, 16 de octubre, se inicia el asfaltado en el Paseo de Salamanca que se llevará a cabo en dos fases. Un primer tramo desde la Avenida de Palencia hasta la Calle Obispo Álvarez Miranda -16, 17, 18 y 19 de octubre-, y un segundo tramo desde esta calle hasta Cabrera los días 22, 23 Y 24 de octubre.

El Plan de Asfaltado de la ciudad de León 2018-2019 continúa su programación actuando a partir de la próxima semana en la zona del Paseo de Salamanca. Cabe recordar que la planificación contempla 2 millones de euros y establece actuar en más de 60 vías y 20 pasos de peatones. A continuación se detalla la actuación:

1º tramo. Desde la Avenida de Palencia hasta la Calle Obispo Álvarez Miranda: 16, 17, 18 y 19 de octubre

Se ejecuta la obra en dos partes:

a) Carril derecho, según el sentido de la circulación, desde la Avenida de Palencia hasta la Calle Obispo Alvarez Miranda.

En la primera parte, en carril derecho, según el sentido de la circulación, desde la Avenida de Palencia hasta Obispo Alvarez Miranda, el tráfico quedará cortado totalmente en la confluencia de Avenida de Palencia con el Paseo de Salamanca. Se desvía el tráfico hacia la Calle Astorga. En las calles Ana Mogas, Quiñones de León, Juan de la Cosa, Antonio Nebrija y Obispo Álvarez Miranda no hay variación en el tráfico.

El tráfico procedente de El Crucero hacia el centro ciudad no sufre variación, se podrá seguir circulando respetando la señalización de obra colocada a tal efecto.

b) Carril derecho, según el sentido de la circulación, desde la Calle Obispo Alvarez Miranda hasta la Avenida de Palencia

El tráfico procedente de la zona del Crucero con sentido hacia el centro de la ciudad no se corta, se podrá seguir circulando por el carril izquierdo, según el sentido de la circulación, hacia la Avenida de Palencia respetando la señalización de obra colocada al efecto. Se facilitará la entrada y salida por la Calle Astorga (no podrán salir hacia el Paseo de Salamanca) al tráfico procedente de las calles Ana Mogas, Quiñones de León, Juan de la Cosa, Antonio Nebrija y Obispo Alvarez Miranda, se les facilitará la entrada y salida por la calle Astorga, no podrán salir hacia el Paseo Salamanca.

A partir del día 16 a las 7.00 horas y hasta que finalicen las obras, se prohíbe el estacionamiento, en ambos lados, en el Paseo Salamanca desde la Avenida de Palencia hasta la Calle Obispo Alvarez Miranda.

2º tramo. Calle Obispo Álvarez Miranda hasta la Calle Cabrera: 22, 23 y 24 de octubre.

Se cortará totalmente el tráfico para poder ejecutar la obra.

El tráfico procedente del centro de la ciudad que circule por el Paseo Salamanca será desviado por la Calle Obispo Alvarez Miranda hacia la Calle Astorga.

El tráfico procedente de la Calle Riosol será desviado por el Puente Martín Granizo.

El tráfico procedente de la avenida Gutiérrez Mellado, será desviado en la Calle Cabrera hacia la avenida de San Ignacio de Loyola.

Señalización

En ambas fases, se colocarán carteles informativos con la leyenda ‘Paseo de Salamanca cortado por obras’ en:

a) Rotonda Gutiérrez Mellado – Paseo de Salamanca

b) Calle Riosol – Acceso a Paseo Salamanca

c) Paseo Salamanca- Calle Obispo Álvarez Miranda

d) Paseo Salamanca – Calle Cabrera

Itinerarios alternativos

Desde la Policía Local, se ruega a todos los conductores que tengan en cuenta los problemas que originan las obras y tomen otros itinerarios alternativos. Para acceder al centro ciudad a través de la Avenida Gutiérrez Mellado, Avenida de los Reyes Leoneses o Avenida Peregrinos.

Para salir del centro de la ciudad hacia la zona del Crucero, Barrio de Pinilla o San Andrés, se recomienda circular por la Avenida de Palencia hacia la Calle Astorga o por la prolongación de Ordoño II hacia la Avenida de Doctor Fleming. También se puede ir por la Avenida de los Reyes Leoneses o Avenida de Gutiérrez Mellado.