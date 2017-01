Más de 1.600 leoneses están fuera de plazo para ser operados, sobre todo en el Bierzo con 243 días de espera

Lees la noticia y se te dispara la adrenalina al ver cómo nos ningunean a los que padecemos alguna deformidad. Llevaba más de un año de espera, porque quería que me operasen en nuestro Hospital del Bierzo, después de dos reclamaciones, tuve que optar por operarme en el Hospital de la Reina influenciado por el traumatólogo de nuestro Hospital, pues según él en nuestro Hospital según están las cosas, no tendría opciones de ser operado en mucho tiempo, autorizando la operación en otro Hospital, en menos de un mes he sido operado, con otros 15 pacientes con el mismo problema que yo. Es lamentable que en nuestro hospital no sean capaces de reducir las listas de espera y en el de la Reina se hagan de una tacada 15 operaciones, pero claro, en nuestro Hospital son funcionarios que están para cobrar y, en el de la reina son Sanitarios, que están para atender a las personas que demandan sus servicios ¡¡¡LAMENTABLE¡¡ ¡¡LAMENTABLE¡¡ ¡¡LAMENTABLE¡¡