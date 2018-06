Más 100.000 firmas piden en internet una Ebau igual para todos, una reivindicación que abandera la Junta

Un estudiante ha recogido más de 100.000 firmas en internet en una campaña que pretende que, a partir del próximo año, el examen de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), sea igual en todas las comunidades para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades.

La campaña ha sido creada por un joven madrileño de 18 años, Roberto Castrillo, que apela a "padres, abuelos, tíos y hermanos" para que pongan fin a las grandes diferencias que existen en los temarios en las distintas comunidades. A juicio de Castrillo, se trataría de una medida "sensata, lógica, justa e igualitaria". Explica que "solo así haremos que el chico que quiera ser médico pueda llegar a ser una estrella en su profesión y no le priven de su sueño, que no se vea obligado a estudiar otra carrera porque no le da la nota teniendo más conocimientos que otro que ha obtenido mejor calificación porque la prueba era más sencilla y asequible."

La campaña se desarrolla en la plataforma Change.org (https://www.change.org/p/mismo-examen-de-selectividad-para-todas-las-comunidades-por-una-ebau-justa) y hasta hoy ha recogido 105.000 firmas. El estudiante lamenta que a pesar de que los alumnos han expresado su descontento por este hecho desde muchos puntos de España, "el ministerio de Educación no está tomando medidas para evitar que se produzca esta injusticia entre comunidades".

Esta reivindicación es la que sostiene con firmeza la Junta de Castilla y León. Lo hace en todos los foros el consejero de Educación de la Comunidad, Fernando Rey, y con dureza también el presidente de la Junta, Juan Vicente Herera. Hay mucho en juego.

El 17 de mayo, en un acto público, Herrera reclamó un «esfuerzo preciso y sin fisuras» entre su Gobierno y la comunidad educativa y académica para evitar el «perjuicio» de los alumnos de la Comunidad ante la falta de una prueba única de acceso a la Universidad, mientras «no se restablezca el sentido común y la equidad» a través del Pacto de Estado de Educación.

Durante la presentación del informe sobre a la contribución socioecónomica de la Universidad de Valladolid, Herrera dedicó una parte de su intervención a solicitar que el pacto de estado incluya una prueba única de acceso a la Universidad, a apoyar a los alumnos de Bachillerato que así lo demandan y a pedir la unidad de todos en ese objetivo, que desde hace tiempo defiende la Junta.

«Está justificada la alarma de los alumnos y sus familias ante una situación que paradójicamente favorece a estudiantes de comunidades que exigen menos en sus pruebas, y con ello adquieren incluso un derecho preferente a acceder a una plaza en las propias universidades de Castilla y León», sostuvo el presidente. Los estudiantes de Bachillerato de la Comunidad han convocado una manifestación el 23 de marzo en Valladolid con esa reivindicación.

El presidente se dirigió también a las propias universidades para manifestar que también «deberían estar preocupadas» por una situación que puede fomentar la llegada a sus aulas de alumnos menos formados que los de Castilla y León, pero que han tenido «más facilidades en sus respectivas pruebas de acceso».

Defendió el presidente que sólo la existencia de una prueba única evitaría «la locura» que representa la existencia de un distrito universitario común, ya que los alumnos pueden optar a cualquier universidad de España, pero existen 17 pruebas distintas de valoración y «muy diferentes en dificultad», a lo que unió que no todos los sistemas educativos de las autonomías tienen igual nivel de exigencia y resultados.

Herrera lamentó que ese pacto de estado «por desgracia parece hoy más lejano que nunca» pero, a la vez, clamó por su materialización ya para establecer una prueba de acceso a la Universidad «única, común y simultánea en todo el territorio nacional», como recordó que se demanda de manera reiterada, «intensa y razonable» desde la Junta y por parte del consejero de Educación, Fernando Rey, que así lo planteó en su comparecencia en el Senado.

El presidente consideró que deben evitar que la falta de ese pacto nacional para la prueba única de acceso a los estudios universitarios «penalice y discrimine» a los alumnos de Castilla y León, que acreditan «ser los mejores de España en todos los informes y evaluaciones que se realizan», en este caso, para todas las autonomías.