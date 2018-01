Más de 2.000 personas pasan cada año por la oficina de objetos perdidos

miguel ángel zamora | león

La oficina de objetos perdidos de la Policía Local de León recibe la visita de cerca de 2.000 personas al año desde hace un lustro y almacena algo menos de un millar de objetos entre los que los más habituales son «las carteras y los juegos de llaves» y los más sorprendentes son casos «como el de una dentadura», señala el oficial Velasco, responsable del servicio, que desempeña junto a un agente.

«Cada vez que entra un objeto, se le pone una fecha, los tenemos divididos por varios epígrafes. Lo más habitual son las carteras (en lo que va de año han entrado 19), que se revisa la documentación para establecer los mecanismos de devolución a su dueño y carnés de identidad (van 12 desde que comenzó el año). Luego hay cosas más sorprendentes, como relojes de valor, alianzas de matrimonio y hasta una dentadura de una persona muy conocida en León. Otra vez nos trajeron cinco maletas de un grupo de chinos... siempre te sorprenden».

Por la Ley de Protección de Datos, para la devolución de la documentación se encuentran notables inconvenientes: «Llamamos a los bancos para solicitar información y aunque seamos la Policía Local, nos ponen pegas. Me conocen de sobra», explica el oficial Velasco «pero te ponen impedimentos. La mayor parte de las veces encontramos un teléfono de contacto y podemos llamar a la persona propietaria para que venga a recoger lo que sea, pero...».

No siempre es necesario pasar en persona por la oficina a recoger el objeto perdido: «A veces incluso lo podemos devolver por correo. Otras veces hay que destruir el material.

SOBRE TODO, RAPIDEZ

Lo importante es hacer la gestión «con rapidez». A veces cuando se produce la llamada de la Policía Local «ya se ha hecho un duplicado». La recomendación con los DNI, por ejemplo, es esperar tres o cuatro días antes de presentar la denuncia «porque si no, desde el momento en el que se produce, la documentación queda anulada. No hay demasiado problema en el caso de que no se salga de España, porque muchas veces sigue valiendo el mismo carné, pero si vas a un aeropuerto lo mismo puedes tener problemas y te encuentras que tu carné estaba anulado y ya no sirve».

La gente que acude a denunciar extravíos o robos tiene que dejar su nombre y la descripción del objeto.

Las restricciones de personal de Policía Local imposibilitan la opción de ampliar las personas destinadas a este servicio: «Es mucho trabajo y solamente somos dos personas, pero la experiencia da un plus. «Son 39 años ya en el cuerpo y entonces aprendes a ingeniártelas para sacar el servicio adelante, porque hay que coger vacaciones y descansos, es lógico, y el servicio hay que prestarlo todos los días».

Los objetos se almacenan básicamente en las dependencias de la Policía Local en San Marcelo, donde se puede encontrar hasta una especie de tienda de campaña usada en su día para dar cobertura a una plantación de marihuana que fue decomisada. Cosas que pasan.