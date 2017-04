Más de 2.500 leoneses salen a la calle para gritar contra los recortes de sanidad

a. g. puente | león

Tras la estela de la cadena de manifestaciones y protestas que ya han protagonizado las plataformas defensoras de la sanidad pública en distintos puntos de la Comunidad, la de León reunió ayer a alrededor de 2.500 personas en una marcha que partió de la plaza de San Marcelo, justo una hora antes de que saliera la primera procesión de la capital en la plaza del Grano. Con las calles atestadas de leoneses y visitantes, la manifestación recorrió el camino hacia la Catedral con pancartas, gritos de proclamas, silbatos y banderolas de los participantes.

Y todo después de que sólo unas horas antes el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, hubiera manifestado que no percibía «colapsos» en urgencias hospitalarias derivadas de la atención primaria que motivaran la protesta en León. Una gran pancarta donde podía leerse «Nos duele la sanidad. Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública León. No más recortes» encabezó la marcha, donde los participantes coreaban sin cesar proclamas como «la sanidad no se vende, se defiende», «la sanidad es un derecho, no es un negocio», «sanidad y educación, no a la privatización» o «Mariano, capullo, recorta de lo tuyo».

Entre los manifestantes, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, quien ironizó sobre las palabras del consejero. «Debe estar ciego y sordo para decir que no hay motivo para protestar, si no lo ve debería cesar o marchar o que Herrera se lo diga antes de que se vaya él, que le queda poco». Apuntó, además, que la «política sanitaria en la Comunidad debe cambiar de arriba a abajo» y recordó las manifestaciones que ya ha habido en Benavente, Ponferrada, Burgos y Salamanca. «Son un síntoma del descontento y hoy les toca a los leoneses decir basta, estas manifestaciones son un síntoma del descontento social que va a más ante el deterioro de la sanidad».

También en la marcha, el líder de Podemos en la autonomía, el leonés Pablo Fernández. Denunció «el permanente menoscabo que vive la sanidad pública en la Comunidad» y reclamó al consejero que «salga de las moqueta y se dé una vuelta por los hospitales y centros de salud, sobre todo, los del medio rural que están más deteriorados, lo que hace que sus vecinos no se puedan quedar en sus pueblos; no está en el día a día, sigue en su torre de marfil». Recordó, igualmente, las manifestaciones que ha habido en otras ciudades de Castilla y León y reclamó a la Junta cambios. «No pueden actuar de espaldas a la ciudadanía».

Otras reivindicaciones, ligadas también a la sanidad, se unieron a la manifestación, como la protesta del colectivo contra la planta de biomasa proyectada en Navatejera. «La salud no se vende, no a la incineradora cerca de nuestras casas», rezaba su pancarta. A su lado, otra que reivindicaba un centro de salud para Villaquilambre.

Al finalizar la marcha, en la plaza de la Catedral, un manifiesto para incidir en sus reivindicaciones «porque son muchos ya los atropellos que los usuarios de la sanidad padecemos». Aludieron a la demora en las listas de espera y las pruebas diagnósticas, carencia de recursos materiales y personales, encarecimiento de medicamentos, colapsos en urgencias y advirtieron de privatizaciones. «¡Sí a la sanidad pública, no a su venta!».